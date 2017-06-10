На эстонском кладбище Йыхви просят не хоронить славян

В волостное управление и собрание Йыхви поступило заявление от имени почти 60-ти эстонцев, в том числе живущих за рубежом, в котором содержится настоятельная просьба к властям сберегать эстонское культурное пространство на эстонской части йыхвиского кладбища и места для захоронения людей славянской культуры выделять на русской части погоста.

Заявители пишут, что возмущены сегодняшним состоянием эстонского кладбища, тревожатся о его будущем и требуют конкретных шагов по сбережению историко-культурного наследия, апеллируя при этом к политике Евросоюза и ЮНЕСКО.

”Находим, что на эстонском кладбище Йыхви происходит уничтожение культуры конкретной национальной группы — исторические надгробия, разрушение которых началось в дни Советского Союза, последние годы ещё ускорилось, поскольку вдобавок к уничтожению надгробий идёт захоронение на эстонской части кладбища лиц другого культурного пространства, при этом хоронят на могилы людей, принадлежащих к эстонской культурной среде, уничтожая как могилы, так и исторические надгробия”, — пишут авторы.

Они подчёркивают и разницу в стилях оформления захоронений у эстонцев и славян. Эстонскому, близкому к природе, стилю не подходят доминирующие в славянской кладбищенской культуре надгробия-монументы, массивные ограждения и ”пластиковые цветы кричащих расцветок”, подчёркивают заявители. Для сохранения и эстонской, и русской кладбищенской культур, по их мнению, лучше всего, когда каждой из них отведена своя площадь. Захоронение людей, принадлежащих славянскому культурному пространству, на эстонском кладбище совершенно непонятно, ибо там же рядом — большие кладбища с русским православным фоном, где достаточно брошенных могил, то есть места много, указывают заявители.

В итоге они требуют, чтобы волостные чиновники продавали места для похорон лиц славянской культуры на соседней русской части кладбища, а места на эстонской — лицам эстонской культуры, и то при условии почтительного отношения к старым соседним могилам и крестам, которые не должны оказываться на помойке. В заявлении содержится также требование волостного контроля за вековыми кладбищенскими деревьями, покосом травы, поставкой песка и вывозом мусора. ”Требуем сохранения надгробий на запущенных и брошенных могилах и косьбы травы там средствами волостного управления, а если площадку всё-таки хотят использовать заново, историческое надгробие следует оставить, а новое можно разместить в стороне”, — сказано в заявлении.

Помощник волостного старейшины Йыхви Вадим Ивлиев сказал ”ИП”, что, по его личному мнению, ситуация всё же не столь чёрно-белая, как представляется заявителям, поскольку в Йыхви национальности и культуры в определённой степени уже перемешались. Он привёл пример, когда на памятнике может быть русская фамилия, написанная по-эстонски, или наоборот.

- Так что у заявителей несколько категоричное отношение к этому вопросу, — считает Ивлиев.

В официальном же плане, по словам чиновника, подателям заявления предложено встретиться для разговора. Их предложения о распределении мест на кладбище сейчас противоречат действующим регуляциям, поэтому если их менять, то это потребует уже политического решения депутатов. По заданию департамента охраны старины Йыхви должен следить только за тремя могилами, имеющими историческое значение. Деревья на кладбище спиливают редко, и только больные и опасные, а вот с замусориванием действительно борьба идёт постоянно.