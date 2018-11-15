15.11.2018, 11:50

На Черной речке под Нарвой обнаружили нефтяное загрязнение

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rus.delfi.ee
EST
На Черной речке под Нарвой обнаружили нефтяное загрязнение
rybolov.ee

На Черной речке и подводящем к Нарвским электростанциям канале спасатели обнаружили 14 ноября нефтяное загрязнение. Работы по ликвидации загрязнения продолжились 15 ноября, передает rus.err.ee.

По данным Идаского спасательного центра, загрязнение было обнаружено в 11:22 14 ноября в подводящем к Нарвским электростанциям канале, загрязнение было обнаружено и в Черной речке.

Спасатели перегородили канал абсорбирующими буями. Работы по ликвидации загрязнения продолжились 15 ноября.

Источник загрязнения пока не установлен.

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