На 31 место в Нарвском горсобрании претендуют 220 кандидатов

Для участия в выборах в Нарвское горсобрание поданы списки трех политических партий и трех избирательных союзов, включающие в общей сложности 220 кандидатов.

Самый обширный список у Центристской партии — 100 кандидатов. Председатель центристской фракции в Нарвском горсобрании Алексей Воронов говорит, что это подарок Эстонии к столетию.

На втором месте по численности список избирательного союза ”Наша Нарва”. В него вошел 61 кандидат, в том числе 28 женщин.

”В нашем списке — учителя, предприниматели, молодежные работники, госслужащие, но почти нет городских чиновников”, — сказала лидер ”Нашей Нарвы” Катри Райк.

В нарвском списке ”Союза Сависаара”, поданном последним, вечером 5 сентября, 26 кандидатов. Его лидер Елена Вальме уверяет, что политическая сила рассчитывает провести их всех в горсобрание, оставив оппозиции 5 мест.

Нарвский список Партии реформ состоит из 10 кандидатов, а избирательный союз ”Патриот” — из 8, это представители создавших союз пяти некоммерческих организаций: ”Памяти”, Narvalane, клуба "Камерад", Нарвского союза ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, боксерского клуба "Мере".

В нарвском списке партии IRL — 5 кандидатов.

Не факт, что все 220 кандидатов будут зарегистрированы, и ста участникам списка правящей в Нарве Центристской партии будут противостоять 120 кандидатов, надеющихся разрушить монополию центристов на власть. Списки будут проверены городской избирательной комиссией, которая может исключить отдельных кандидатов по формальным причинам, например, из-за отсутствия регистрации в Нарве, или даже отсутствия эстонского гражданства, что бывало.

Знакомиться с главным оппозиционным союзом пришло немного горожан

В полдень 5 сентября избирательный союз ”Наша Нарва” представил себя и свою программу нарвитянам, которых на Ратушной площади, где проходило мероприятие, собралось не более 20 человек, если не считать журналистов. О программе рассказывали мало, ограничившись раздачей листовок с нею присутствующим.

Первый номер ”Нашей Нарвы”, кандидат в мэры Катри Райк говорит, что небольшое количество нарвитян, пришедших на знакомство с избирательным союзом, не огорчает ее и ее соратников.

”Мы не надеялись, что в полдень буднего дня на Ратушной площади соберется много народу. Это все-таки первое знакомство, и нам было важно, прежде всего, присутствие журналистов, которые передадут информацию нарвитянам”, — отмечает Катри Райк.

Кандидат в мэры, которую на мероприятии представляли ”будущим мэром”, стоя у входа в нарвскую ратушу сказала, что реновация этого исторического здания, будет одной из задач ”Нашей Нарвы”, когда ее кандидаты придут к власти.

”Нынешняя власть с этим не справляется, а на реализацию проекта осталось всего два года”, — сказала Райк.

В программе ”Нашей Нарвы”, среди прочего, говорится о планах сделать детские сады в городе бесплатными для всех, ввести личную ответственность чиновников за качество выполнения ими работы, построить городскую баню с доступными ценами, увеличить городское пособие по рождению ребенка в два раза, до 470 евро, совместно с государством открыть концертный зал в Александровском соборе, а также, конечно, построить открытый для всех нарвитян бассейн при колледже Академии МВД.

- Не боитесь ли вы того, что ваша активная политическая позиция, лидерство в крупнейшем оппозиционном избирательном союзе Нарвы в случае сохранения центристской монополии во власти могут создать проблемы для реализации проекта Нарвского колледжа Академии МВД? А именно того, что городские власти будут вставлять палки в колеса, задерживая строительство?

- По сути возможностей для искусственного затягивания строительства у городских чиновников на сегодняшний день мало, — говорит Катри Райк. — Вообще, в Нарве всегда было много разговоров о том, как людей вынуждают голосовать за начальников, забирают ID-карты, чтобы проголосовать по ним за кого надо, угрожают недовольным увольнением или даже увольняют. Если городские власти будут тормозить реализацию проекта колледжа, лично меня это убедит в том, что и вот эти разговоры — не мифология.