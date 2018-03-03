"Мы уговаривали спасателей вскрыть квартиру". Соседи уверены, что отравившихся вчера в Кохтла-Ярве угарным газом можно было спасти, но жертв могло быть и больше

”Мы уговаривали спасателей вскрыть квартиру Игоря! Но нам говорили, что не имеют права. Мы бегали до пяти вечера, не знали, куда звонить! Пишут, что нам власти предлагали место для эвакуации. Никто ничего не предлагал”, — рассказывают Оксана и Татьяна, проживающие на Лехола, 4, где вчера произошла трагедия: два человека погибли от отравления угарным газом, один очень тяжело пострадал, но госпитализированы были и другие.

Квартиру вскрывал сын хозяина, а не спасатели

Источником угарного газа, распространившегося, судя по всему, по четырем квартирам в 12-квартирном доме, был один из газовых котлов, установленных в каждой из этих квартир - у них общая ветиляционная шахта. Скорее всего, утечка произошла именно в той квартире на первом этаже, где был обнаружен еле живой хозяин и два трупа. Ее вскрыли только вечером, хотя спасатели приезжали утром на вызов в квартиру над ней, а соседи почти не сомневались в том, что хозяин квартиры и его гости находятся дома. Говорят, что собрались они еще накануне и шумно проводили время.

”К тому же, у Игоря шторы в квартире были опущены, хотя он их днем всегда поднимает, — отмечают соседи. — Почему с 10 утра до 5 вечера было не вскрыть ту квартиру?! Мы просто не понимаем этого”.

Для спасателей это была сложная ситуация, так как уверенности в том, что дома кто-то есть, у них не было, в окна было ничего не рассмотреть, дыма и горячих железных дверей, являющихся безусловной причиной проникать в помещения без разрешения хозяев при пожаре, также, само собой, не наблюдалось.

Квартиру вскрыли только по прибытии сына хозяина квартиры, то есть он сам это и организовал.

Соседи уверены, что погибших можно было спасти, если бы квартира была вскрыта еще утром. Также они говорят о том, что чудом серьезно не пострадали и другие люди.

”Моя дочка ночевала дома с двумя подружками, а я была на даче. В 10 утра я будила своего ребенка по телефону — она услышала, к счастью. Встала вся белая, как говорит, и сообщает мне, что у нее ночуют две подруги. Они также чувствовали слабость. Целый день у моего ребенка болела голова. Оперативно с дачи мне было не приехать — машину я не вожу, а сын - на работе, муж - на работе. Не знала, кому позвонить, чтобы с дачи привезли. В итоге только в 7 вечера дочь проверили медики”, — рассказывает жительница дома Оксана.

На газовые котлы перешли вынужденно

Оксана, не только проживает на Лехола, 4, но и работает там же дворником. Она говорит, что 15 лет назад дом отключили от центрального теплоснабжения в связи с накопившимися долгами. Квартирное товарищество тогда постановило на общем собрании решать вопрос отопления квартир в индивидуальном порядке. В 11 квартирах жильцы установили газовые котлы отопления, обошедшиеся примерно в 1000 евро каждый, а в одной квартире выбор был сделан в пользу электрического отопления.

Все это время никаких проблем не возникало. В соответствии с требованием законодательства, вступившего в силу 1 января этого года, в квартирах были установлены датчики, предупреждающие о повышении уровня опасного газа. Единственным исключением стала квартира, в которой и произошла трагедия.

Домашние животные почувствовали опасность первыми

За день до трагедии в одной из квартир остановился газовый котел, что является признаком отсутствия нормальной тяги в вентиляционной системе, то есть угрожающей ситуации, сработал датчик. За пару дней до происшествия начало творится неладное с домашними животными: собаки и кошки в доме выказывали необычное беспокойство.

56-летнего Игоря, находящегося сейчас в больнице, соседи характеризуют по-разному. Некоторые говорят о нем как о работящем вежливом мужчине, другие уверяют, что он доставлял беспокойство небольшому дому.

Наталья, жительница квартиры на втором этаже, расположенной над той квартирой, где и погибли люди, говорит, что Игорь, проживающий ниже, вопреки появившейся вчера в СМИ информации, является проблемным соседом. ”Вы знаете, сколько раз я полицию вызывала этому человеку? Постоянно! Его и наказывала полиция, всем же это известно”, — негодует женщина, которую донимал не только шум снизу, но и зловоние, в том числе табачный дым, идущий по вентиляционной системе.

”Он парень-то неплохой, работящий. Ни разу не было такого, чтобы Игорь вовремя не заплатил за квартиру”, — говорят другие.

Часть жильцов дома считает, что угарный газ распространился из квартиры, что на втором этаже, над квартирой Игоря, так как этот газ имеет свойство двигаться вниз, в отличии от дыма, отчего определяющие наличие угарного газа датчики устанавливают не на потолке, а на стенке, сантиметрах в пятидесяти от пола.

”У меня стоит дорогой конденсатный котел, считающийся самым безопасным — в случае каких-то проблем он автоматом сразу выключается. При этом газ выводится через трубу в стене прямо на улицу, а не в общий дымоход”, — подчеркивает Наталья. Также заверяет, что 2 марта ее посещали представители двух сертифицированных фирм, подтвердивших, что вероятность того, что угарный газ распространился из ее квартиры, исключена.

Пострадавшую молодую пару сегодня выписали

Утром 2 марта в квартире Натальи находились ее дочь Екатерина (20) с супругом Ильей (22). Сама она в 7.30 ушла на работу.

Ребята проснулись в 9 утра, почувствовав сильные головные боли. К счастью, догадались сразу открыть окно. В 9.20 находившийся в ванной Илья услышал как его жена упала, потеряв сознание. Вызвал скорую, которая в свою очередь обратилась к спасателям. Молодым людям, получившим сильное отравление, помогали капельницами, кислородом, подавая его через трубочки и маски.

Сегодня ребят выписали из больницы. Репортер Delfi встречал их вместе с мамой.

”Не было никакого запаха, ничего особенного. Все как обычно, но просто плохо себя чувствуешь, — вспоминает предыдущее утро Илья. — Думал, что надо сходить в душ — может, полегче станет, но тут Катя упала в обморок. Конечно, сразу вызвал скорую помощь”.

Сегодня спасатели уже в пятый раз проверяли уровень угарного газа в квартирах дома, проводя с жильцами беседу, анкетируя их. Везде угарный газ был на нуле. Несмотря на то, что, вчера газ в доме, а, соответственно, отопление отключили, примерно в трети квартир продолжают жить люди. Когда отопление включат, то есть когда будет найдена и устранена причина трагедии, пока неизвестно. Квартиру Игоря сегодня никто не осматривал, и спасатели говорили о причинах трагического происшествия только на уровне догадок.

Из сообщения Спасательного департамента

2 марта в 09:21 Центр тревоги получил сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Лехола в Ахтмеской части Кохтла-Ярве стало плохо молодой женщине. Из описаний симптомов можно было предположить, что речь идет об отравление угарным газом. Прибывшие на место спасатели измерили концентрацию угарного газа в квартире и выяснили, что она превышает норму. На место была вызвана газовая служба. Специалисты перекрыли газ, спасатели проветрили помещение и вновь произвели замеры, результаты которых оказались в норме. Также спасатели проверили все квартиры, в которые смогли попасть. Жители были эвакуированы. После этого они произвели замеры в третий раз, и их результаты также были в пределах нормы. Людям было разрешено вернуться в квартиры.

Скорая осмотрела также 7-месячного младенца, у которого возникли проблемы с дыханием.

Через несколько часов, в 17:13, Центр тревоги получил сообщение о том, что в этом же доме был обнаружен мужчина без сознания и двое человек, не показывающих признаков жизни. Прибывшая на место скорая констатировала факт смерти 48-летней женщины и 28-летнего мужчины и доставила в больницу 52-летнего мужчину, а также проверила еще одного жителя дома, который пожаловался на недомогание.

Согласно проведенным спасателями измерениям, концентрация угарного газа не превышала норму.