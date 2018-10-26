”Мусорный” спор в Силламяэ продолжается. ”Зачем нам контейнеры, если контейнер сам приезжает к дому?”

- Но вот машины-мусоровозки у вас ходят по городу дважды в день и семь дней в неделю. Это значит, что машина должна объехать город 14 раз в неделю. А если будут контейнеры при домах, то за ними транспорт может приходить всего три-четыре раза в неделю, а то и меньше, — указала она выгоду четвёртого пути.

Тийтсо дала понять, что евротребования в вопросе о выборе пути работы с отходами являются своего рода ”дамокловым мечом”:

- Мы уже знаем, что Евросоюз хочет применять штрафы к тем странам, которые делают мало (в повторном использовании мусора. — прим.авт.), и Эстония входит в это число.

20-30 лет назад, когда частный бизнес забирал мусорное дело себе, он уверял, что ”всё обеспечит”, пусть только самоуправления проведут конкурсы, после чего мусор пошёл на свалки, где его пытались перерабатывать, но сегодня ситуация изменилась, и часть отходов со свалок уже не могут идти на вторичное использование, поскольку являются слишком грязными, их даже не берёт китайский рынок, отсюда и потребность в большей сортировке, разъяснила эксперт.

- И нельзя сказать ”пусть фирмы сортируют, а мы ни при чём”. Если хотим выполнить директивы, то должны ставить отдельные контейнеры у дома, — заключила представитель таллиннского центра.

Она посоветовала городу не зависеть от одного места сдачи мусора на переработку. Стоило бы сделать станцию отходов побольше, там производить первичную обработку отходов и направлять получаемое мусорное топливо наиболее выгодному покупателю. Также, по мнению Тийтсо, надо искать возможных переработчиков мусора среди местных фирм.

”Придём к мэрии и будем голодать”

Хотя, по данным разработчиков проекта, львиную долю отходов в городе составляют промышленные, а то, что может образоваться по месту жительства, не набирает и 10 процентов, в том числе бытовые отходы занимают лишь немногим более 3 процентов, город, кажется, готов ”восстать”, если систему сбора последних круто изменят. Во всяком случае, на публичном обсуждении проекта голосов за переход к придомовым контейнерам не слышалось.

Бывший городской эколог, ныне председатель городской организации общества охраны природы Владимир Миротворцев отметил в ходе обсуждения, что силламяэскую бесконтейнерную систему ещё полтора десятка лет назад одобрили известный в Эстонии эксперт-эколог Рейн Ратас и зарубежные специалисты, а нынешние составители новой программы не придали этому значения и совершенно не вникли в силламяэские достижения.

- Финны исследовали отходы из автомобиля по сбору и пришли к выводу, что если убрать оттуда биоотходы, то остальное соответствует сырью для котлов по сжиганию мусора. Шведы тоже уходят от контейнеров, движутся к тому, чтобы отходы по подземным коммуникациям уходили прямо на станцию сортировки, — всё это, по убеждению Миротворцева, говорит о том, что силламяэская бесконтейнерная система отнюдь не отсталая, а скорее передовая, и развивать-совершенствовать надо именно её.

На возражение разработчика — мол, а как тогда сортировать — эколог-ветеран ответил, что сортировка в Силламяэ уже ведётся (отдельно собираются макулатура, тара, опасные остатки и т.д., к тому же водитель-оператор мусоровозки следит, чтó бросают в неё), остаётся лишь решить проблему со сбором биоразлагающихся отходов, и сортировку, в принципе, можно вести даже при сдаче мусора на машину — достаточно оборудовать её раздельными секциями.

- Зачем нам стационарные контейнеры у каждого дома, если ”контейнер” сам регулярно приезжает-уезжает?! — этот вывод Миротворцева аудитория встретила аплодисментами.

Против повсеместного размещения мусорных контейнеров и за сохранение, пусть и в доработанном виде, бесконтейнерного сбора мусора из жилых домов высказались ряд депутатов силламяэского горсобрания (между прочим, не только оппозиционных) и председателей квартирных товариществ города. Их доводы: за старую систему собрано около тысячи подписей жителей; если сейчас город чист, то контейнеры в каждом дворе — это грязь и бродячие животные; не во всех дворах для установки помоек есть место.

- А что ждёт товарищества? — вопрошала руководительница нескольких КТ Галина Щербакова. — Вопрос аренды контейнеров будет решаться за счёт жильцов. В домах начнутся конфликты — что куда складывать, слежка за соседями. Нам придётся быть ещё и ”воспитателями”.

Собравшиеся предложили доработать программу в русле сохранения и совершенствования бесконтейнерного сбора, привлекая для этой работы товарищества и усиливая разъяснительную работу с населением, дабы углубить требуемую сортировку. ”Может, референдум или опрос в городе провести?” — предложила эколог-общественник Марина Янссен. Кто-то из представителей КТ к этому добавил, что достаточно просто вынести вопрос о системе сбора на собрания во всех квартирных товариществах.