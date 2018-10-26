26.10.2018, 20:35

”Мусорный” спор в Силламяэ продолжается. ”Зачем нам контейнеры, если контейнер сам приезжает к дому?”

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Алексей Старков
Алексей Старков
 
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KOER
KOERFoto: Priit Simson

В продолжающемся в Силламяэ споре на тему — сохранять в городе преимущественно бесконтейнерную систему сбора бытовых отходов или отказаться от неё — в качестве одного из главных аргументов звучит необходимость сортировать мусор, но и здесь сторонники обоих вариантов уверены, что их система сортировку обеспечивает. Это было видно и на состоявшемся публичном обсуждении проекта городской программы работы с отходами.

Проект программы предлагает в части сбора бытовых отходов от населения четыре варианта действий: оставить существующую в Силламяэ систему, при которой свой мусор горожане ежедневно могут сдать прямо на сборочную машину; создать по городу 26 пунктов сбора таких отходов или разместить ряд т.н. домиков для отходов или, наконец, установить контейнеры прямо около каждого жилого здания.

В планах также построить в Силламяэ станцию промежуточной переработки отходов, о которой говорилось ещё несколько лет назад.

На фирмы не надейся

Представивший обзор составленного проекта программы Юлар Йыэсаар из фирмы ”Энтек Ээсти” подчеркнул, что европейская и государственная политика требует уменьшать простое складирование отходов, а больше их сортировать и отправлять на какое-то вторичное использование, между тем сегодняшняя система в Силламяэ, по его мнению, не позволяет сортировать мусор. Хотя во всех упомянутых выше четырёх вариантах дальнейшей стратегии есть как плюсы, так и минусы, признал консультант.

Минусы упомянула и эксперт, рассматривавшая по просьбе города проект плана, — Керту Тийтсо из Таллиннского центра вторичного использования отходов. Так, предполагаемое использование в пунктах сбора контейнеров, вкопанных в землю, дело довольно дорогое, а общие площадки для мусора означают, что ”общее” может рассматриваться как ”ничьё”.

- Но вот машины-мусоровозки у вас ходят по городу дважды в день и семь дней в неделю. Это значит, что машина должна объехать город 14 раз в неделю. А если будут контейнеры при домах, то за ними транспорт может приходить всего три-четыре раза в неделю, а то и меньше, — указала она выгоду четвёртого пути.

Тийтсо дала понять, что евротребования в вопросе о выборе пути работы с отходами являются своего рода ”дамокловым мечом”:
- Мы уже знаем, что Евросоюз хочет применять штрафы к тем странам, которые делают мало (в повторном использовании мусора. — прим.авт.), и Эстония входит в это число.

20-30 лет назад, когда частный бизнес забирал мусорное дело себе, он уверял, что ”всё обеспечит”, пусть только самоуправления проведут конкурсы, после чего мусор пошёл на свалки, где его пытались перерабатывать, но сегодня ситуация изменилась, и часть отходов со свалок уже не могут идти на вторичное использование, поскольку являются слишком грязными, их даже не берёт китайский рынок, отсюда и потребность в большей сортировке, разъяснила эксперт.

- И нельзя сказать ”пусть фирмы сортируют, а мы ни при чём”. Если хотим выполнить директивы, то должны ставить отдельные контейнеры у дома, — заключила представитель таллиннского центра.

Она посоветовала городу не зависеть от одного места сдачи мусора на переработку. Стоило бы сделать станцию отходов побольше, там производить первичную обработку отходов и направлять получаемое мусорное топливо наиболее выгодному покупателю. Также, по мнению Тийтсо, надо искать возможных переработчиков мусора среди местных фирм.

”Придём к мэрии и будем голодать”

Хотя, по данным разработчиков проекта, львиную долю отходов в городе составляют промышленные, а то, что может образоваться по месту жительства, не набирает и 10 процентов, в том числе бытовые отходы занимают лишь немногим более 3 процентов, город, кажется, готов ”восстать”, если систему сбора последних круто изменят. Во всяком случае, на публичном обсуждении проекта голосов за переход к придомовым контейнерам не слышалось.

ТОП

Бывший городской эколог, ныне председатель городской организации общества охраны природы Владимир Миротворцев отметил в ходе обсуждения, что силламяэскую бесконтейнерную систему ещё полтора десятка лет назад одобрили известный в Эстонии эксперт-эколог Рейн Ратас и зарубежные специалисты, а нынешние составители новой программы не придали этому значения и совершенно не вникли в силламяэские достижения.

- Финны исследовали отходы из автомобиля по сбору и пришли к выводу, что если убрать оттуда биоотходы, то остальное соответствует сырью для котлов по сжиганию мусора. Шведы тоже уходят от контейнеров, движутся к тому, чтобы отходы по подземным коммуникациям уходили прямо на станцию сортировки, — всё это, по убеждению Миротворцева, говорит о том, что силламяэская бесконтейнерная система отнюдь не отсталая, а скорее передовая, и развивать-совершенствовать надо именно её.

На возражение разработчика — мол, а как тогда сортировать — эколог-ветеран ответил, что сортировка в Силламяэ уже ведётся (отдельно собираются макулатура, тара, опасные остатки и т.д., к тому же водитель-оператор мусоровозки следит, чтó бросают в неё), остаётся лишь решить проблему со сбором биоразлагающихся отходов, и сортировку, в принципе, можно вести даже при сдаче мусора на машину — достаточно оборудовать её раздельными секциями.

- Зачем нам стационарные контейнеры у каждого дома, если ”контейнер” сам регулярно приезжает-уезжает?! — этот вывод Миротворцева аудитория встретила аплодисментами.

Против повсеместного размещения мусорных контейнеров и за сохранение, пусть и в доработанном виде, бесконтейнерного сбора мусора из жилых домов высказались ряд депутатов силламяэского горсобрания (между прочим, не только оппозиционных) и председателей квартирных товариществ города. Их доводы: за старую систему собрано около тысячи подписей жителей; если сейчас город чист, то контейнеры в каждом дворе — это грязь и бродячие животные; не во всех дворах для установки помоек есть место.

- А что ждёт товарищества? — вопрошала руководительница нескольких КТ Галина Щербакова. — Вопрос аренды контейнеров будет решаться за счёт жильцов. В домах начнутся конфликты — что куда складывать, слежка за соседями. Нам придётся быть ещё и ”воспитателями”.

Собравшиеся предложили доработать программу в русле сохранения и совершенствования бесконтейнерного сбора, привлекая для этой работы товарищества и усиливая разъяснительную работу с населением, дабы углубить требуемую сортировку. ”Может, референдум или опрос в городе провести?” — предложила эколог-общественник Марина Янссен. Кто-то из представителей КТ к этому добавил, что достаточно просто вынести вопрос о системе сбора на собрания во всех квартирных товариществах.

- В своё время мы собрали 3700 подписей за то, чтобы вокруг Силламяэ построили объездную дорогу. Их не заметили. Если мнение людей проигнорируют и сейчас — мы, председатели КТ, придём к мэрии голодать, — то ли полушутя, то ли всерьёз пообещала Щербакова.

Цена вопроса

Идею сохранить для горожан сбор смешанных бытовых отходов прямо на машины, дополнив сеть уже существующих в нескольких местах Силламяэ публичных пунктов сбора отходов и оптимизировав график мусоровозок, между прочим, высказывали не только простые горожане. Ещё в конце августа такое предложение прозвучало на депутатской комиссии по городскому хозяйству. Там его назвали ”пятым вариантом”.

Варианты плодить не надо, а нужно просто взять за основу первый, находит Владимир Миротворцев.

- У нас уже все условия имеются, а то, что предлагается в других вариантах… Ставить во дворе отдельный контейнер для пищевых отходов — это значит, они там будут несколько дней стоять и мух ждать. Зачем, если их в тот же день увезёт машина? Отдельный контейнер для макулатуры? У нас же не типография. За неделю три-четыре рекламные газеты придут, и всё. Для вывоза этого количества хватит нынешнего сбора макулатуры опять же на машину в конце месяца. Кстати, если учесть, что при сортировке по контейнерам за каждым видом отходов должна приходить отдельная машина, получается, что количество их рейсов будет не так уж сильно отличаться от нынешних 14-ти, — сказал Миротворцев ”Инфопрессу”.

На вопрос о том, не окажется ли бесконтейнерная сборка, в конце концов, дороже для жителей, ”зелёный” ответил, что, в том числе из-за налоговой политики, услуга вывоза отходов дорожать будет в любом случае.

Однако если горожане действительно хотят не допустить помоек по всем дворам, люди тоже должны ”пошевелиться”, считает Миротворцев:
- Товарищества тоже должны взять на себя ответственность, а не валить всё на город. Это значит, надо разъяснять жильцам, что нельзя бросать в общие отходы стекло, металл, не все ещё знают и что такое ”биоотходы”.

Имеющийся к настоящему времени проект программы отходов Владимир Миротворцев оценил не иначе, как ”халтуру”: ещё и потому, что широкой общественности не были доступны ни исходная информация о выборе его составителя, ни экспертиза проекта.

Фирма ”Энтек”, предложившая за свои услуги 3300 евро, была выбрана по итогам конкурса, проведённого в июле-августе прошлого года, а эксперт выбран мэром города в рамках своих полномочий, сообщил ”ИП” вице-мэр Силламяэ по хозяйственным делам Алексей Степанов.

От категоричных характеристик дальнейшего курса властей по итогам пятничного обсуждения программы Степанов воздержался. С одной стороны, он сказал, что ”совсем отречься от мнения жителей” нельзя, с другой, ”мы всё равно должны дать людям возможность сортировать мусор”, помня о требованиях закона и ЕС, с третьей, при этом не исключён какой-то переходный период. К тому же, по мысли чиновника, при нынешней системе вывоза мусора в городе ценообразование для горожанина несправедливо.

- Я плачу ”за себя и за того парня”, даже если не пользуюсь всеми услугами, например, вывозом крупногабаритного или строительного мусора. Всё это ”сидит” в месячном тарифе. Сегодня тариф один, завтра может быть другим, и где грань, при которой человек уже не должен оплачивать услуги, которые не потребляет? — при переходе на придомовые контейнеры, по мнению Степанова, плата для жителя будет больше связана с фактической сдачей отходов.

Возможно ли дифференцировать оплату и учитывать сортировку даже при сдаче мусора прямо на машины? На этот вопрос у Степанова нет готового ответа, но он предположил, что результат может зависеть от условий будущего конкурса-концессии на организованный вывоз отходов и согласия перевозчика с этими условиями.

Следующие шаги после проведённого публичного обсуждения проекта программы — с разработчиками и в депутатских комиссиях обсудят, как этот документ уточнить и откорректировать. Возможности вовлечь в этот процесс общество охраны природы или провести вторые публичные слушания, как предлагали критики проекта, пока не рассматриваются.

Программа должна стать основой уже для более конкретных правил обращения с отходами в Силламяэ и проведения нового конкурса. При этом над городом действительно нависает некий риск того, что затягивание с обновлением программы и правил в какой-то момент может обернуться государственными санкциями, а с другой стороны, без программы не получить и государственное пособие на развитие отходного хозяйства, подтвердил Степанов.

- Это несколько десятков тысяч евро, но всё равно терять их не хочется.

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