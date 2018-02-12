Можно ли остановить вырубку леса в Нарва-Йыэсуу? ”Курорт — это не только море и пляж”

Неравнодушный житель Нарва-Йыэсуу Константин И-в (редакции известна полная фамилия Константина) обратился в мэрию курортного города с письмом, в котором предлагает взять под охрану лес, граничащий с городом, рассказывает "Виру Проспект".

Причиной этого обращения стали факты обширной вырубки леса, проведённые за последние десять лет на территории между Нарва-Йыэсуу и садовыми товариществами ”Балтика”, ”Светофор” и др. При этом, подчеркивает Константин, скорость вырубок резко возросла за прошедшие два года.

”Произошедшее можно без преувеличения назвать экологической катастрофой Идет коммерческая вырубка на большой площади — многие десятки гектар. Вырубка идет сплошная — после нее остается полностью изувеченная природа. Причем, срубленные деревья вывозят на огромных тяжелых машинах, уродующих лесные тропинки и дорожки. Зрелище жуткое. Рубить начали специально поздней осенью, когда народ с дач уехал, так что свидетелей нет. Следующим летом в лесу гулять уже не получится — его просто уничтожат”, — говорит Константин.

Он изучил карты, доступные на портале maaamet.ee, которые показывают масштаб вырубок, и данные на официальном сайте Центра управления государственными лесами (RMK), где ясно указано, что вырубки продолжатся.

”Согласно Закону ”О сохранении природы” природный объект может быть взят под защиту или Министерством окружающей среды, или местным самоуправлением. Процедура взятия под защиту объекта начинается после подачи любым человеком соответствующего, предусмотренного Законом письма- предложения. В настоящее время в лесу уже проводятся и ещё планируются масштабные сплошные вырубки и вырубки обезлесения. Согласно действующему законодательству единственный вариант сохранения природного объекта — это взятие его под охрану местными властями”, — поясняет Константин своё предложение.

”Где были дубы до небес, там пни торчат”

Ситуацией возмущены и другие жители садов под Нарвой, привыкшие жить в окружении леса, ходить туда на прогулки, за грибами и ягодами. По словам Валентины Шелих, председателя СТ ”Светофор”, когда в 2014 году начали санитарную вырубку леса, люди по началу обрадовались, так как лес стал светлее и суше, но потом ситуация резко изменилась.

”Мы увидели сплошные вырубки, а это — совсем другая история. Ситуация, как у классика: ”Где были дубы до небес, там пни торчат” (цитата из поэмы Н. А. Некрасова ”Русские женщины”- прим. ред.). Нас успокаивают, мол, вырастет новый лес. Но хочется спросить: когда именно саженцы станут тем, что называется собственно лесом? Люди не слепые, они видят, как высаженные взамен вырубленных деревьев саженцы сосен высотой по 1-1,2 м за прошедшие семь-восемь лет практически не изменились. Это значит, что жить в пору прекрасную, когда возле наших садов восстановится лес как экологическая система, не придётся ни мне, ни тебе”, — немного перефразирует она ещё одну цитату.

Лес Нарва-Йыэсуу — хозяйственного назначения

Шумиха, поднятая Константином, дошла до Эстонского бюро депутата Европарламента Яны Тоом. Его специалисты запросили комментарий у RMK. Алар Сюда, лесничий Ида-Вируского лесничества RMK, пояснил в ответе на запрос, что вырубка проходила на основании утвержденной в Департаменте окружающей среды информации о лесе и что мэрия Нарва-Йыэсуу информирована о работах.

”В течение нескольких десятилетий вырубка в лесах в окрестностях города Нарва-Йыэсуу производилась минимально. Из-за этого у горожан, очевидно, сложилось впечатление, будто речь идет о природоохранной зоне. На самом же деле большинство лесов в окрестностях Нарва-Йыэсуу — это леса хозяйственного назначения, которые достигли или вот-вот достигнут возраста рубки. По этой причине в будущем на вырубку будут обращать больше внимания. Нынешнюю картину портит то обстоятельство, что работы Центра управления государственными лесами на тех пространствах не завершены. Не вывезены отходы (ветки, сваленные в кучи). Эту работу мы выполним весной 2018 года. После вывоза древесных отходов на места вырубки прибудет машина, которая минерализует почву для высадки новых лесных растений. Затем мы с помощью экскаватора выровняем следы, оставленные на местах работ. После этого картина будет куда лучше. Весной 2019 года там высадят новые лесные растения”, — написал лесничий в ответе. Он также указывает, что в окрестностях Нарва-Йыэсуу планируется создать две природоохранные зоны, однако Департамент окружающей среды решения еще не принял.

Курорт без леса?

Таким образом, получается, что лес, о котором идёт речь, является государственным и в настоящий момент не взят под охрану в качестве отдельного охраняемого природного объекта и не находится на территории заповедника, что и позволяет Центру управления государственными лесами (RMK) производить вырубку без ограничений.

Однако, разве не логично было бы взять его под охрану, рассуждает Константин, его поддерживает и Валентина Шелих: ”Лес — это часть имиджа курортного Нарва-Йыэсуу. Разве не его наличие создает необходимое ощущение чистого лечебного воздуха, лес привлекает туристов, которые хотят приобщиться к природе, отдохнуть в экологически благоприятной обстановке? Курорт — это не только море и пляж, тем более, что наше лето не всегда даёт возможность загорать и купаться, — рассуждает она и тут же с горечью добавляет: Люди борются за лес. И, честно говоря, очень расстроены, потому что уже и не рассчитывают быть услышанными.

Согласно законодательству, у местных властей есть месяц для того, чтобы дать официальный ответ Константину И-ву. С момента подачи письма прошло уже более трёх недель, так что ждать принципиального решения органов самоуправления осталось совсем недолго.

Прибыль RMK — 52 млн евро

Согласно первоначальным итогам за хозяйственный год, оборот RMK в 2017 году достиг 178,5 миллионов евро, а прибыль составила 51,7 миллиона евро, что стало лучшим результатом за все годы существования организации.

В 2017 году RMK продал 3,8 миллиона кубометров древесины на сумму, равную 171 миллиону евро, сообщается в пресс-релизе ведомства. Объемы лесоводческих работ в 2017 году остались практически на уровне прошлого года.

В лесах было высажено 21,2 миллиона деревьев, то есть на миллион больше, чем в 2016 году. Площадь обслуживаемой поросли составила 24 600 гектаров.

На 2018 год RMK прогнозирует оборот в 178 миллионов, с которого планируется получить прибыль в размере 41 миллиона евро.