В систему школьного образования все чаще стали проникать различные проекты и другие виды деятельности в рамках неформального обучения. Так в январе этого года завершается молодежный проект Sinu Mõju-2, организованный Центром Неформального обучения VitaTiim в сотрудничестве с Нарвской Ваналиннаской Государтственной школой, Солдинской гимназией, Кесклиннаской Гимназией, Нарвским Языковым Лицеем и школой Паю.

В рамках программы молодые участники посетили Хаапсалу, Раквере и Таллинн, где встречались с различными чиновниками, представителями общественных организаций и узнавали больше о политике и государственном устройстве.

Преимуществом проектной формы обучения стало использование методов неформального образования: участникам не нужно было сидеть за партами; вместо этого они активно участвовали в обсуждениях. Лекция становилась симуляцией, а ученики — правительством, активными горожанами и журналистами, которые находились в эпицентре событий.

На финальной встрече в Нарве молодежь поделилась своим виденьем проблем, с которыми они сталкиваются в родном городе, с представителями Нарвских властей. Участники выделили такие проблемы, как недостаток эстоноговорящих учителей в Нарвских школах, например, учащиеся заметили, что было бы хорошо вовлекать молодых специалистов (педагогов и молодежных работников) для прохождения практики в Нарвских школах и других учреждениях, предоставляющих деятельность для молодежи. Тогда ученики могли бы получать живой опыт общения на эстонском языке, а школа более разнообразную педагогическую и внеклассную деятельность.

Также молодым участникам хотелось, чтобы школы больше поддерживали проектную активность, а именно способствовали организации учебных проектов как внутри школы, так и признавали бы полученный учебный опыт во внешкольной деятельности.

Проект Sinu Mõju-2 оправдал свое название — молодые люди осознали, что их голос может быть услышан и что они могут повлиять на то, что происходит в их школе и городе. Молодёжные встречи стали отличной возможностью осознать и высказаться о различных проблемах, начиная от школьного питания и заканчивая системой образования.

Надеемся, что озвучивание и обсуждение этих проблем — это только первый шаг к их решению.