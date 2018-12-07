Молодежь Ида-Вирумаа сможет познакомиться с миром технологий

На школьной ярмарке, которая пройдет в Вирумааском колледже ТалТех, у местных школьников появится возможность ознакомиться с различными учебными программами университета и принять участие в тематических мастерских. В Ида-Вирумаа приедут многие представители учебных программ и студенты технического университета, чтобы ознакомить со своей деятельностью.

В течение дня будут проведены 13 увлекательных мастерских. Например, можно будет изготовить солнечную батарею с помощью подручных средств, смоделировать движение тел в гравитационных полях разных планет (Земля, Марс, Венера), и многое другое.

Целью школьной ярмарки Ида-Вирумаа является поближе познакомить с возможностями обучения в Таллиннском техническом университете школьников Ида-Вирумаа. В ТалТехе каждый год приступают к учебе много первокурсников из Ида-Вирумаа. Данное мероприятие — прекрасная возможность ознакомить с возможностями обучения в университете и получить познавательный опыт через практические работы.

Школьная ярмарка пройдет в Вирумааском колледже ТалТех (Ярвекюла теэ, 75, Кохтла-Ярве) 13 декабря с 12.00 до 16.00. С описаниями мастерских и регистрация проходит на домашней странице ТалТех www.bit.ly/Koolimess

Количество мест в мастерских ограничено, поэтому следует зарегистрироваться заранее!