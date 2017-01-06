Молодые люди из Ида-Вирумаа участвовали в продолжавшихся четыре месяца мероприятиях учебной программы; за это время они посетили различные организации и учебные заведения, ознакомились с воодушевившими их местами и познакомились с интересными людьми. Заключительное мероприятие в рамках проекта состоялось 20 декабря в Таллинне.

Для ученицы 9-го класса 6-ой школы Нарвы Дарьи Поляковой самым интересным в проекте стала возможность познакомиться с молодыми людьми из Кохтла-Ярвеского молодежного центра, а также с его деятельностью. ”Из мест, в которых удалось побывать во время проекта, больше всего меня удивила Тартуская обсерватория, расположенная в Тыравере, а именно тот факт, что по имени этого места был назван астероид ”Тыравере”. Я думаю, что наиболее полезным для моего будущего стал краткий вводный курс программирования, проведенный студентами и лектором Института информатики Тартуского университета, на котором нам рассказали, как можно устранить проблемы Windows 10”, — рассказала Полякова.

По мнению ученицы 10-го класса Нарвской Кесклиннаской гимназии Карины Иванцовой, в рамках программы она получила много полезной информации о различных учебных заведениях. ”Мне понравилось то, что в Тарту нам дали возможность поработать на компьютерах, что было сложно, но интересно”, — сказала Иванцова.

Мероприятия по поддерживающей социальное сплочение программе Фонда интеграции и миграции ”Наши люди” (MISA), ориентированной на молодежь, прошли с сентября по декабрь 2016 года. Программой было охвачено более 30 молодых людей из Нарвы и Кохтла-Ярве, которые участвовали в четырех учебных поездках и курсах.

В сентябре в формате семинара прошел учебный день в Нарвском молодежном центре. Для привлечения внимания молодежи семинар был проведен в виде беседы и обсуждения, чтобы воодушевить участников на совместное обдумывание. Вместе с молодежью обсудили возможности развития Ида-Вирумааского региона: как и каким образом молодые люди могли бы повлиять и развить подходящую для них жизненную среду. Были также представлены различные возможности (самостоятельная деятельность, участие в проектах) реализации своих желаний и идей.

В октябре молодые люди побывали в Вырумаа: посетили Вырумааский центр профессионального образования и смотровую вышку на Суур Мунамяги. По Вырумааскому центру профессионального образования была проведена экскурсия, во время которой молодых людей ознакомили с изучаемыми здесь специальностями, а учащиеся профессионально-технического заведения рассказали гостям также о своем опыте учебы в центре профессионального образования.

В ноябре была предпринята учебная поездка по Тартумаа: посетили Эстонскую авиационную академию, Институт информатики Тартуского университета и Тартускую обсерваторию в Тыравере. В Эстонской авиационной академии были представлены специальности этого учебного заведения; заодно молодые люди смогли испытать себя на авиасимуляторе — посидеть в кабине пилота на месте капитана воздушного судна и попробовать управлять самолетом. В Институте информатики Тартуского университета были проведены мастер-классы в лабораториях интернета вещей (IoT — Internet of Things), а также компьютерной графики и виртуальной реальности. Кроме того, молодые люди смогли ознакомиться с гостевым центром Тартуской обсерватории в Тыравере.

В декабре состоялась последняя учебная поездка, во время которой участники посетили Эстонскую морскую академию при ТТУ, где их ознакомили с учебным заведением и предоставили возможность испытать себя на симуляторе. Кроме того, они смогли побеседовать со студентами различных специальностей Морской академии и попробовать вязать морские узлы. Участники посетили также помещения LIFT99, являющиеся новыми рабочими помещениями для стартапов, используемые также для проведения различных мероприятий. Молодым людям удалось побеседовать также с Владимиром Фунтиковым, учредителем Creative Mobile.