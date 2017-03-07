”Мой друг провалился под лед”. Четвероклассник Дмитрий из Кохтла-Ярве получил медаль за спасение жизни

Сегодня, во вторник, министр внутренних дел Андрес Анвельт и генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару вручили 54 знака отличия за особенную отвагу при спасении человеческих жизней и имущества.

Среди награжденных — ученик 4К класса Славянской основной школы Кохтла-Ярве Дмитрий Царинный. В ноябре 2016 года он спас друга, который провалился в холодное озеро.

В эксклюзивном интервью Delfi Дмитрий поведал подробности того дня, рассказал, о чем думал в тот момент, а также о том, что будет делать с полученной наградой.

Смотрите видеоинтервью Delfi с самым молодым из награжденных спасителей жизни!

В ноябре прошлого года Delfi писал, что десятилетний мальчик из Кохтла-Ярве Дмитрий Царинный без раздумий поспешил на помощь своему другу, который провалился в холодное озеро.

”У нас были одни санки на двоих, — рассказал Дмитрий изданию Põhjarannik. — Пока мой друг катался с горки, я искал, откуда бы скатится мне. Когда я поднял глаза, то увидел, что он барахтается в воде. Я сбежал вниз по лестнице и протянул ему руку. В это время мимо шла бабушка, которая поспешила нам на помощь и помогла вытащить друга из воды”.

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Дмитрий сказал, что они, естественно, знают о том, что лед пока очень тонкий и выходить на него нельзя, и они этого не делали. Съезжая с горки, друг уронил что-то на лед и потянулся, чтобы достать вещь, но деревянный променад вокруг озера оказался таким скользким, что мальчик соскользнул и очутился на льду, который не выдержал тяжести его веса.

”Я не думаю что это какой-то геройский поступок. Только если самую малость. Любой поступил бы так же”, — сказал Дмитрий.

Сегодня, 7 марта в 15.00 в аудитории Художественного музея Эстонии (KUMU) министр внутренних дел Андрес Анвельт и генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару вручили знаки отличия за спасательную службу.

На торжественной церемонии наградили спасателей, а также граждан Эстонии, которые проявили особенную отвагу при спасении человеческих жизней и имущества или внесли вклад в развитие спасательной деятельности. Всего было вручено 54 знака отличия — один золотой крест, которым награждали за 18 лет только 13 раз, три серебряных креста, 35 медалей за вклад в развитие спасательной службы, одна медаль II класса и 14 медалей III класса за спасение жизни. Также были вручены медали за выполнение миссии, благодарности генерального директора и Министерства внутренних дел с ценными сувенирами.