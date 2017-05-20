Много ли получают ида-вирумааские производители деревянных игрушек?

Артур, 19-летний молодой человек, с полной потерей работоспособности, трудится на нарвском производстве деталей деревянных игрушек, паровозиков, например, которые затем продаются в Скандинавии. За свой рабочий день, который длится два часа, он успевает обработать наждачной бумагой две детали.

Опорное лицо, Людмила, постоянно находится рядом с Артуром, помогает ему сделать все качественно, сильно не отвлекаясь. Артур получает 2 евро 78 центов в час, 5 евро 56 центов в день, уже работая по бессрочному трудовому договору.

До того как НКО ”Опорный центр социальной адаптации” (ОЦСА) запустил производство деревянных игрушек в Нарве, уже действовали отделения ОЦСА в Йыхви и в Силламяэ. Они были открыты в прошлом году во многом благодаря государственной программе по поддержке рабочего места, в рамках которой государство берет на себя 50 процентов расходов по оплате труда новых работников. Условием участия в этой программе был прием на работу сразу 40-ка человек, и из-за этого ограничения предприятия в ней участвовали не очень активно, но ОЦСА присоединился к ней первым в Ида-Вирумаа и продолжает бурно развиваться. Сейчас требование о количестве принимаемых работников снижено до 20 человек.

Центр плотно сотрудничает с Кассой по безработице, и абсолютное большинство его работников во всех трех городах было направлено туда местными представительствами этой государственной организации. Запущенная 1 января 2016 года реформа трудоспособности возвращает многих из тех, кто жил на пособие, на рынок труда, и существенная доля этих людей на Северо-Востоке делают первые шаги в данном направлении в отделениях ОЦСА.

Изготавливают детальки для деревянных игрушек, работают на швейных производствах. Последние пока действуют в Силламяэ и Йыхви, но скоро ”швейка” начнет работу и в нарвском представительстве ОЦСА, в том же закрытом в прошлом году детском саду ”Куусеке”, где сейчас люди обрабатывают деревянные элементы игрушек наждачкой.

Они занимаются этим в двух помещениях бывшего детсада в две смены, утреннюю и дневную, работая пока не более трех часов в день. В Нарве работать людям помогают 10 опорных лиц, являющихся сотрудниками ОЦСА — советуют, мотивируют, контролируют.

Всего в нарвском ОСЦА трудятся около 60 человек.

Многим постоянная поддержка не требуется: большая часть работников — люди вполне самостоятельные, ответственные. То есть в центре работают и те, кому недостатки здоровья мешают выполнять какой-либо план, и те, кто работает по индивидуальному плану.

”Конечно, это интереснее, чем сидеть дома”, — уверяют трудящиеся в нарвском ОЦСА женщины. Говорят так не про монотонную работу, результат которой все же большинство радует (все-таки гладкие, теплые деревянные детали попадут в руки детям), а возможность общения.

Анна, которой до пенсии еще далеко, нигде не работала с 2009 года, а до того была швеей, перестав однажды справляться с рабочей нагрузкой из-за проблем со здоровьем. Реформа трудоспособности дала возможность Анне по-другому взглянуть на свои способности к работе. ”Вообще, пособие по инвалидности я получала 15 лет, трудясь поначалу. Потом просто не смогла, — говорит Анна. — Надо понимать, что в Нарве особая ситуация. Очень многие из тех, кто оформил в свое время пособие по инвалидности, этого не сделали бы, если бы у них была хорошая, нормально оплачиваемая работа. Для очень большого числа людей это был просто способ выживания”.

Проходящие практику в ОЦСА получают стипендию от Кассы по безработице из расчета 3 евро 84 цента в день. В месяц выходит около 80 евро.

Парень на коляске, Силуан, говорит, почему он, по статусу ”100-процентно нетрудоспособный”, то есть человек, которому пособие по нетрудоспособности гарантировано в полном объеме, пошел работать: ”Я — любитель движухи! Это не первая моя работа. До этого был центр неформального обучения VitaTiim. Там я пробовал себя как фотограф. Теперь вот этим занимаюсь, потом будет что-то другое. Большинство недовольно реформой, но недовольным можно быть по-разному. Открытие такого центра — большой плюс, конечно, но я за него не держусь. Не будет что-то устраивать, стану искать другое место”.

С июня многие работники нарвского ОЦСА, практика которых закончилась, будут трудиться по постоянному договору, уже больше, чем по нескольку часов в день, получая зарплату из расчета ”2 евро 78 центов в час”, что является минимальным размером оплаты труда. Большинство работников нарвского ОЦСА, с которыми пообщался репортер Delfi, пока не мечтают о большем, чем о полной ”минималке”, то есть о занятости в течение всего трудового дня.

Руководитель Опорного центра социальной адаптации Александр Сикут уточняет, что оплата труда некоторой части работников ОЦСА производится не по минимальному тарифу, а большему, иногда большему в несколько раз. ”Сейчас одна из наших ключевых задач — увеличение рабочих часов, увеличение занятости каждого отдельного работника. А это в большей степени зависит от самого работника, в частности от соблюдения условий трудовой дисциплины, а также от качественных процессов адаптации к рабочим процессам. Вообще, когда работающие в центре люди довольны тем, что имеют сейчас, это, конечно, не то, к чему мы стремимся, не то, ради чего работает центр, — отмечает Александр. — Наша задача — адаптация людей в условиях рабочего процесса, постоянной работы по графику. На нее может уйти до 4-5 месяцев, но потом у человека появляется уверенность и возрастает интерес к другим возможностям на рынке труда. Один из ребят, проработав у нас год, сейчас с нашей помощью отправляется трудиться в Финляндию. Уверен, что год назад он бы не поверил, что это произойдет. И таких примеров уже много”.

По словам Александра Сикута, география деятельности центра продолжает расширяться и уже в начале лета он откроет свое отделение в Кивиыли. ”Там будет и изготовление игрушек, и швейное производство, и другие, новые виды производственной деятельности”, — сообщает Сикут. Швейное производство планируется открыть и в Нарве.

Александр Сикут говорит, что прекращение действия госпрограммы по поддержке рабочего места, которое произойдет в 2018 году, не станет для ОЦСА критическим моментом, и НКО при помощи других возможностей будет поддерживать свою деятельность и развитие в тесном контакте с Кассой по безработице.