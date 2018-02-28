Много аварий: нарвская улица Пушкина станет главной на всем протяжении

На этой неделе в Нарве изменится схема движения автотранспорта на перекрёстке улиц Пушкина и Раквере, сообщает ”Виру Проспект”.

Главной дорогой на всем своём протяжении станет ул. Пушкина, а ул. Раквере по всей своей длине будет считаться второстепенной дорогой. На перекрёстке ул. Раквере и Сепа поворотом на главную улицу будет считаться поворот на ул. Йыэсуу. В ближайшее время начнётся установка новых знаков, поэтому городские власти просят автомобилистов отнестись со вниманием к изменениям схемы дорожного движения.

Возможно, что на перекрёстке могут появиться и временные знаки оранжевого цвета, предупреждающие водителей об изменении привычной схемы движения. Такое предложение поступило от журналистов, и вице-мэр обещал обсудить его на комиссии.

Одновременно изменится и алгоритм работы светофоров: при загорании зелёного света для пешеходов он будет действовать на всех направлениях этого перекрёстка.

”В нашем городе есть перекрёстки, работающие подобным образом, это очень удобно и понятно для всех участников движения. В этом году планируются большие изменения в вопросах безопасности, в особенности в отношении пешеходных переходов. Комиссия по дорожному движению в настоящий момент рассматривает, какие переходы требуют особого внимания, будем принимать меры”, — сказал вице-мэр по городскому хозяйству Алексей Евграфов.

Планируется, что фирма Gulib OÜ приступит к работам по установке новых дорожных знаков уже сегодня, в среду, а к концу следующей недели эти работы должны быть завершены. Возможно, что регулировка алгоритма работы светофоров займёт несколько больше времени.

Много аварий

Перекресток ул. Пушкина и Раквере и в самом деле постоянно попадает в сводки новостей из-за аварий, которые случаются на нём чуть ли не каждый месяц. Особенно острой становится ситуация при отключении светофоров. Последняя авария произошла 22 февраля. Чаще всего причиной аварии становится невнимательность водителей, полагает А. Евграфов.

”Решение напрашивалось уже давно, нам поступали жалобы от водителей, да и сами чиновники пользуются автомобилями, видят ситуацию. И проблема решена таким вот образом”, — заметил он.

При новой схеме движения появляется другой опасный момент: некоторые водители захотят, что называется, ”с ветерком” пронестись вниз по главной улице на зелёный свет. На это вице-мэр напомнил, что скорость движения в городе ограничена 50-ю километрами в час.

Хорошо, но недостаточно

Роман Копылов, инструктор по вождению с многолетним стажем, считает, что озвученное вице-мэром решение хорошее, но недостаточное. Роман по собственной инициативе провел аудит этого перекрёстка.

”Реальная ситуация: водитель на зеленый сигнал светофора выезжает к центру перекрестка и останавливается для пропуска встречного потока; затем он видит, как сигнал светофора меняется на запрещающий. Исходя из логики, что светофор со встречного направления (синхронно) также меняется на запрещающий, водитель пытается выехать с перекрестка и завершить поворот… И оказывается на пути встречного потока, который продолжает движение прямо. В итоге происходит столкновение”, — рассказывает Копылов о проблеме, исходя из личного опыта вождения и проведения уроков с учениками.

Его школа вождения провела опрос аудитории в сети Facebook с целью выяснить, как работает логическое мышление водителей на подобном перекрёстке. Результаты опроса и практика показали, что проблема реально существует.

”Полагаю, что требуется провести тщательный анализ работы светофоров на этом перекрестке. Необходимо также изменить время работы светофоров одного направления и синхронизировать их. Не помешает дополнительно исследовать также и другие направления. Думаю, что проблема с работой светофоров наверняка наблюдается и при повороте налево с ул. Раквере на ул.Пушкина в сторону Раху”, — говорит Копылов и добавляет, что уже отправил результаты своего аудита ведущему специалисту экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Ристо Касямяэ и Василию Михайлову, старшему специалисту по охране правопорядка, члену комиссии по дорожному движению.