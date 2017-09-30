Мисс Нарва-2017: конкурс завершен, названы имена победительниц

Почти каждый год одним из самых красивых событий осени в Нарве становится финал конкурса на звание Мисс города. Еще весной девушки, претендующие на титул первой красавицы Нарвы, вступают в борьбу за него.

Впрочем, слово ”борьба” тут не совсем уместно. Во время совместных занятий, фотосессий, репетиций девушки начинают чувствовать себя одной командой, и хотя каждая мечтает победить, но враждебности в отношениях нет. Тут как в хорошем спорте: соперничество не мешает дружбе.

После месяцев подготовки наступил сентябрьский день финального шоу конкурса.

Публика, не спеша собирающаяся в фойе и зрительном зале, была настроена благодушно: ”Ну, посмотрим, посмотрим на наших красавиц”. За кулисами обстановка была куда более напряженной, несмотря на то, что все хорошо подготовились. Никто не забыл дома наряды (а ведь кому-то такой ужас даже приснился), у всех были в порядке прически и макияж, а сценические номера отрепетированы вдоль и поперек. Девушки изо всех сил старались выглядеть спокойными и веселыми, но… это ведь очень непросто, когда часы отсчитывают последние минутки перед выходом на сцену!

И вот шоу началось. Многочисленные занятия не пропали зря. Дефиле-приветствие и номера домашнего задания прошли гладко. Даже конкурс ответов, которого участницы боялись особенно сильно — ведь его заранее не отрепетируешь! — оказался не так уж страшен. К сожалению, зрительские вопросы были не всегда доброжелательными и умными, но, тем не менее, участницы показали себя достойно.

В антракте девушки подготовились к дефиле в купальниках. В ходе выступления все обрели уверенность в себе: вечер идет хорошо, зрители аплодируют, мы молодцы, прямо звезды сцены! И больше не требуется усилий воли, чтобы ”держать улыбку”, ведь тебе и так весело и здорово.

Кроме зрелищного дефиле в купальниках во втором отделении был совсем необычный номер: танец девушек со своими отцами. Он получился очень теплым и милым, и особенно сильно — иногда до слез, — растрогал женскую часть публики.

Этим танцем завершилась конкурсная часть вечера. Члены жюри ушли на совещание.

Начался главный музыкальный номер — выступление рэпера NANA из Германии. Зрители наслаждались его искусством, а участницы конкурса ушли за кулисы. Теперь им оставалось самое трудное — ждать решения жюри.

В начале церемонии награждения, выйдя на сцену, девушки неожиданно ”поломали строй” и обнялись. В сценарии такое не значилось, и на конкурсах прежних лет так не делалось… Вероятно, этот эмоциональный порыв был взаимным обещанием не испортить отношений, невзирая на то, кому какое место достанется.

По итогам конкурса титул ”Мисс Уважение” получила Кристина Полторакова, ”Мисс Талант” — Анастасия Аленушкина, ”Мисс Грация” — Елизавета Рыбакова, ”Мисс Улыбка” — Анна Ласина.

Второй вице-мисс стала Анастасия Максимкина, титул Первой вице-мисс был присужден Регине Загдай. А победительницей конкурса стала Андриана Чупова, отныне и навсегда она Мисс Нарва-2017.

Еще один очень высокий титул, почти равный званию ”Мисс Нарва”, был присужден зрителями в ходе интернет-голосования; их решением титул ”Мисс зрительских симпатий” получила Тайя Черноморская.

После поздравлений на сцене девушки отправились на фуршет.

Конкурс завершен, и необходимо назвать тех, без кого праздник красоты не мог бы состояться, то есть спонсоров. Это:

Генеральный спонсор проекта Мисс Нарва — Tioron Trans.

Генеральный информационный партнер портал rus.delfi.ee , а также krasotka.ee, stena.ee, tema.ee, Газета ”Город”, Eesti24.ee, ”Ивангород подслушано”

Призы участницам предоставили:

Суши кинг; Магазин профессиональной косметики и аксессуаров для парикмахеров — ILU-PRO; Салон красоты Марины Поляковой, Мэйк Ап Студио (г. Кохтла-Ярве); Сеть ювелирных салонов Diamond Gold — ювелирная продукция высочайшего качества; Ювелирный салон Герман — ювелирные изделия на любой вкус, включая брендовые изделия известных производителей из Германии, Италии, России; Сервис Поинт — лучшая в Нарве оперативная полиграфия, фотопечать и сувениры; Lille butik — самые красивые цветы в городе Нарва.

Также представляем наших Партнеров конкурса:

Nordic Beauty Pageants Organisation ; Конкурс красоты — мисс Москва События; фотограф Эдуард Садала; Алексей Кармла; Linda klinik; прически- Екатерина Рубан.

Зал для банкета предоставил ресторан ”Аморе”, а угостили участниц и почётных гостей праздника Суши фаст и Тес Плюс.

Выражаем большую благодарность всем спонсорам, партнерам и друзьям, благодаря помощи которых конкурс Мисс Нарва живёт и развивается!

…Когда конкурс только начинался, в соцсети ”ВКонтакте” была создана закрытая группа, где команда и участницы обсуждали организационные вопросы. И теперь, когда вроде бы все закончилось, разговоры в группе не прекратились. Многие девушки жалеют, что больше нет того интересного дела, которое их объединяло. Некоторые поговаривают, что неплохо бы как-нибудь сделать показательное выступление… По правде говоря, в это не очень верится. Но уже то, что девушки скучают по конкурсу, означает — все было не зря.