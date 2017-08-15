Минкульт: госучреждения Ида-Вирумаа должны активизировать обмен информацией

Вице-канцлер министерства культуры Пирет Хартман в течение пяти дней встретилась в Ида-Вирумаа с представителями пяти самоуправлений, руководителями общественных организаций и организациями третьего сектора. Министерство сделало обзор о новых инициативах в области интеграции, в том числе о домах эстонского языка, которые будут открыты в Нарве и Таллинне совместно с Тартуским Университетом, сообщает Министерство культуры.

По словам вице-канцлера на встречах поднималась тема курсов эстонского языка, доступность изучения которого выросла, однако, уровень качества языковых курсов необходимо улучшать, а также расширить возможности языковой практики. Большие надежды возлагаются в этой сфере на Нарвский дом эстонского языка, который будет поддерживать весь регион Ида-Вирумаа.

”Создание домов эстонского языка поможет в будущем различным организациям лучше координировать услуги, связанные с изучением языка, а также внесет ясность для людей на данную тему”, — сказала Хартман.

Вице-канцлер Пирет Хартман добавила, что необходимо уделять больше внимания объединению общин и уменьшению изоляции между Ида-Вирумаа и другими регионами страны: "У нас есть хорошие примеры в рамках программы по обмену учениками VeniVidiVici, и запланированными учебными визитами в Эстонский национальный музей для учеников Ида-Вирумаа из школ, как с русским, так и эстонским языком обучения. Также министерство культуры поддерживает организацию больших культурных мероприятий в Ида-Вирумаа, которые привлекают зрителей из различных регионов и дают возможность познакомиться с другими вариантами проведения досуга".

Вице-канцлер призналась, что рабочая неделя в Ида-Вирумаа кроме полезного обмена информацией дала много позитивной и содержательной обратной связи.

”Люди, с которыми мы встречались, благодарны за совместные обсуждения и работу, а также за поддержание контактов. Министерство культуры будет и в будущем обязательно устраивать рабочие встречи на местах; важно привлекать и другие министерства. Различные госучреждения, которые там находятся, должны больше сотрудничать и обмениваться информацией”, — добавила Хартман.

Отдел культурного многообразия министерства культуры впервые провел целую рабочую неделю в Ида-Вирумаа. Во встречах также принимали участие советники отдела культурного многообразия: Александр Айдаров и Анне-Ли Реймаа, главный специалист Ольга Сытник и Эдуард Одинец — представитель министерства культуры в Ида-Вирумаа. На встречах также присутствовали работники Фонда Интеграции.