Министр здоровья и труда прибудет на ”полевые работы” в Ида-Вирумаа

Министр примет участие в публичной дискуссии, обсудит ситуацию на рынке труда и ознакомится с инновационными методами мануальной терапии, сообщает Министерство социальных дел.

”Возможности региона Ида-Вирумаа нуждаются в лучшей реализации. Проблемы региона всем хорошо известны — низкая привлекательность для предпринимателей, более высокая безработица, большая относительная бедность, сложности при найме врачей-сестер-учителей”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Для работы над этими сложными вопросами правительство составило программу развития Ида-Вирумаа, цель которой — оживить экономику Ида-Вирумаа, повысить привлекательность жизненной среды в регионе, остановить отток молодежи и дополнительно развивать регион, чтобы сократить отставание от других регионов Эстонии.

”В последние годы мы внесли значительный вклад в медицинские учреждения Ида-Вирумаа и направили в регион необходимые инвестиции. Обновленное отделение экстренной медицины, строительство корпуса активного лечения Ида-Вируской Центральной Больницы и восемь новых центров здоровья позволят местным жителям получать услуги здравоохранения в современных условиях. Безусловно, также важно предлагать медработникам современную рабочую среду”, — пояснила Сиккут.

”В ходе визита я хочу увидеть и услышать, как обстоят дела у жителей региона и решению каких местных проблем я могу способствовать”, — добавила министр Сиккут.