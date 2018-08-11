11.08.2018, 19:35

Министр здоровья и труда прибудет на ”полевые работы” в Ида-Вирумаа

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rus.delfi.ee
EST
Tervise- ja tööminister Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister Riina SikkutFoto: Karin Kaljuläte

13 и 14 августа министр здоровья и труда Рийна Сиккут посетит Ида-Вирумаа с двухдневным визитом, в ходе которого посетит больницы региона, встретится с врачами, экспертами социальной сферы, общественными объединениями и местными жителями.

Министр примет участие в публичной дискуссии, обсудит ситуацию на рынке труда и ознакомится с инновационными методами мануальной терапии, сообщает Министерство социальных дел.

”Возможности региона Ида-Вирумаа нуждаются в лучшей реализации. Проблемы региона всем хорошо известны — низкая привлекательность для предпринимателей, более высокая безработица, большая относительная бедность, сложности при найме врачей-сестер-учителей”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Для работы над этими сложными вопросами правительство составило программу развития Ида-Вирумаа, цель которой — оживить экономику Ида-Вирумаа, повысить привлекательность жизненной среды в регионе, остановить отток молодежи и дополнительно развивать регион, чтобы сократить отставание от других регионов Эстонии.

”В последние годы мы внесли значительный вклад в медицинские учреждения Ида-Вирумаа и направили в регион необходимые инвестиции. Обновленное отделение экстренной медицины, строительство корпуса активного лечения Ида-Вируской Центральной Больницы и восемь новых центров здоровья позволят местным жителям получать услуги здравоохранения в современных условиях. Безусловно, также важно предлагать медработникам современную рабочую среду”, — пояснила Сиккут.

”В ходе визита я хочу увидеть и услышать, как обстоят дела у жителей региона и решению каких местных проблем я могу способствовать”, — добавила министр Сиккут.

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