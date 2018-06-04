04.06.2018, 19:48

Министр предсказывает Ида-Вирумаа судьбу Каламая

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rus.delfi.ee
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Janek Mäggi Kohtla-Järvel
Janek Mäggi Kohtla-JärvelFoto: Jevgeni Kapov

Побывавший во вторник с визитом в Ида-Вирумаа новоиспеченный министр государственного администрирования, бывший специалист по связям с общественностью Янек Мягги считает, что всего лишь вопрос времени, когда Ида-Вирумаа превратится в столь же престижное место для жизни, как и район Каламая в Таллинне, пишет Põhjarannik.

Если где-то что-то растет, то оно растет максимально быстро, и наоборот. У Ида-Вирумаа сумасшедший потенциал, поскольку здесь живет по меркам Эстонии очень много людей — 140 000.

Там, где удается сломать тенденции, дела начинают идти значительно лучше. Если мы сравним, например, таллиннский район Каламая и Ида-Вирумаа, то у них есть сходство.

Рассуждения Мягги читайте подробнее в Põhjarannik.

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