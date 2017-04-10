Министр Осиновский утвердил план развития Нарвской больницы

Сегодня министр здоровья и труда Евгений Осиновский утвердил план развития Нарвской больницы на 2017-2030 гг., который обеспечит доступность качественной медицинской помощи в главной больнице третьего по величине города Эстонии, сообщает Министерство социальных дел.

”Приоритет государства — обеспечить доступность качественной медицинской помощи во всех регионах Эстонии. Несмотря на то, что по прогнозам население Нарвы к 2030 году сократится на 15 процентов, в Нарвской больнице останутся нынешние 18 специальностей, как и было обещано прежде”, — сказал Осиновский.

При этом, будет сделан упор и на повышение качества услуги семейных врачей. ”План развития предусматривает также строительство нового центра семейных врачей при Нарвской больнице. Соответствующее решение уже принято правительством, теперь предстоит совместная работа министерства социальных дел и властей города Нарвы”, — добавил Осиновский.

Теперь, когда обеспечен амбулаторный прием по всем действующим в больнице специальностям, Нарвская больница сможет заняться реконструкцией и модернизацией отделения неотложной помощи. На эти цели государство прежде выделило 1 миллион евро. Необходимые изменения в инфраструктуре и организации работы Нарвской больницы произойдут к 2019 г.