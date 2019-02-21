Министр Майлис Репс предложила два решения для будущей государственной гимназии Кохтла-Ярве(45)
Сегодня министр образования и науки Майлис Репс предложила для обсуждения кабинету министров два варианта будущего государственной гимназии Кохтла-Ярве.
Сегодня министр образования и науки Майлис Репс предложила для обсуждения кабинету министров два варианта будущего государственной гимназии Кохтла-Ярве.
После встреч с учащимися, работниками, родителями учащихся гимназий города Кохтла-Ярве и представителями местных общин, а также обсудив вопрос со специалистами в сфере образования, министр Майлис Репс приняла решение представить сегодня на рассмотрение кабинету министров два альтернативных варианта создания государственной гимназии Кохтла-Ярве. Оба варианта предусматривают, что государственная гимназия Кохтла-Ярве откроется 1 сентября этого года.
Согласно первому варианту, государственная гимназия будет эстоноязычной, и после открытия школы будет предложен переходный период, в течение которого сохранится возможность получить образование в рамках частично эстоноязычного обучения. Переходный период предусмотрен для учащихся, которые не готовы изучать все предметы сразу на эстонском языке. Ученикам будет обеспечена дополнительная поддержка для того, чтобы вместе с получением качественного гимназического образования значительно улучшился их уровень владения эстонским языком.
Второй вариант предполагает, что на базе гимназической ступени нынешней Ярвеской гимназии Кохтла-Ярве будет создан филиал государственной гимназии, где обучение будет проходить только на эстонском языке. Таким образом, ученики смогут сами выбрать, в каком здании они будут учиться.
По словам министра Майлис Репс необходимость в альтернативных вариантах обусловлена тем, что вопрос языка обучения в государственной гимназии Кохтла-Ярве вызвал волнения среди местной общины. ”В результате основательных обсуждений мы пришли к выводу, что для того, чтобы смягчить тревоги местного населения и для того, чтобы продолжать процесс создания школы, требуется предложить несколько направлений, в которых двигаться дальше”, — добавила она.
По словам министра, в целях развития образования в Ида-Вирумаа и для того, чтобы привлечь в регион больше хороших учителей, государство планирует начать выплачивать учителям уезда 30% надбавку к зарплате. По предварительным подсчетам для этого потребуется дополнительно примерно 12,8 миллиона евро в год. Помимо большей зарплаты и подъемного пособия повышению мотивации учителей должны способствовать недорогие жилищные и транспортные условия, а также дополнительные меры поддержки изучения языка, например время, затраченное на изучение языка будет учитываться в качестве рабочего времени.
В новой госгимназии будет создана современная учебная среда и разнообразные возможности обучения. В государственной гимназии планируется открыть учебные модули по направлениям психологии, цифровых технологий, инженерии, а также языков и культур.
В гимназических классах школ города Кохтла-Ярве на данный момент учится 75 человек с эстонским родным языком и 308 человек, для которых родным языком является русский язык.
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