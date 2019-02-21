Министр Майлис Репс предложила два решения для будущей государственной гимназии Кохтла-Ярве

После встреч с учащимися, работниками, родителями учащихся гимназий города Кохтла-Ярве и представителями местных общин, а также обсудив вопрос со специалистами в сфере образования, министр Майлис Репс приняла решение представить сегодня на рассмотрение кабинету министров два альтернативных варианта создания государственной гимназии Кохтла-Ярве. Оба варианта предусматривают, что государственная гимназия Кохтла-Ярве откроется 1 сентября этого года.

Согласно первому варианту, государственная гимназия будет эстоноязычной, и после открытия школы будет предложен переходный период, в течение которого сохранится возможность получить образование в рамках частично эстоноязычного обучения. Переходный период предусмотрен для учащихся, которые не готовы изучать все предметы сразу на эстонском языке. Ученикам будет обеспечена дополнительная поддержка для того, чтобы вместе с получением качественного гимназического образования значительно улучшился их уровень владения эстонским языком.

Второй вариант предполагает, что на базе гимназической ступени нынешней Ярвеской гимназии Кохтла-Ярве будет создан филиал государственной гимназии, где обучение будет проходить только на эстонском языке. Таким образом, ученики смогут сами выбрать, в каком здании они будут учиться.

По словам министра Майлис Репс необходимость в альтернативных вариантах обусловлена тем, что вопрос языка обучения в государственной гимназии Кохтла-Ярве вызвал волнения среди местной общины. ”В результате основательных обсуждений мы пришли к выводу, что для того, чтобы смягчить тревоги местного населения и для того, чтобы продолжать процесс создания школы, требуется предложить несколько направлений, в которых двигаться дальше”, — добавила она.