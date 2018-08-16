Михаил Стальнухин: я думаю, что основная масса вышедших из партии нарвских центристов вернется в ЦП

Видный нарвский центрист Михаил Стальнухин, работающий в составе Нарвского горсобрания и Рийгикогу, говорит, что 90-е однажды произошел куда как более серьезный кризис, когда все члены нарвского отделения ЦП были на грани выхода из ЦП из-за внутреннего партийного конфликта.

"Тогда центральному партийному руководству пришлось разобраться в ситуации и понять, что правда на нашей стороне, — говорит Стальнухин. — И здесь, я думаю, основная масса вернется в Центристскую партию".

Михаил Стальнухин не сожалеет о решении своих местных однопартийцев.

"Люди, которые делают все для того, чтобы у нарвской молодежи не было возможности получать гимназическое образование на родном языке, для меня центристами не являются. Они перестали быть для меня центристами полтора года назад", — сказал Стальнухин.

На вопрос, не рассматривал ли политик для себя выхода из партии на волне последних событий, Стальнухин отвечает категорическим нет.

"Причину объясните? Почему я должен это делать? 93 процента нарвитян в этом году реально получают больше денег, чем в прошлом, без изменения размера самой зарплаты благодаря той работе, которую Центристская партия провела в Рийгикогу. С какой кстати мне выходить?", — недоумевает Стальнухин.

Delfi попросил Михаила Стальнухина прокомментировать слова Яны Тоом, предполагающей, что за 13-ю видными центристами из партии могут выйти и многие другие.

"Если люди вступали в партию по приказу начальства, то не исключено, что они по приказу и выйдут из партии", — сказала сегодня Тоом в интервью rus.err.ee.