16.08.2018, 21:41

Михаил Стальнухин: я думаю, что основная масса вышедших из партии нарвских центристов вернется в ЦП

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Narva Linnavolikogu esimehe valimine.
Narva Linnavolikogu esimehe valimine.Foto: Roman Vikulov, Delfi

Порвавший с нарвскими центристами после того как они проголосовали за создание в Нарве госгимназии, отказавшись от идеи сохранения в городе гимназического образования на русском языке Михаил Стальнухин не считает исход их партии 13 центристов массовым и предполагает, что большая их часть вернется в ЦП.

Видный нарвский центрист Михаил Стальнухин, работающий в составе Нарвского горсобрания и Рийгикогу, говорит, что 90-е однажды произошел куда как более серьезный кризис, когда все члены нарвского отделения ЦП были на грани выхода из ЦП из-за внутреннего партийного конфликта.

"Тогда центральному партийному руководству пришлось разобраться в ситуации и понять, что правда на нашей стороне, — говорит Стальнухин. — И здесь, я думаю, основная масса вернется в Центристскую партию".

Михаил Стальнухин не сожалеет о решении своих местных однопартийцев.

"Люди, которые делают все для того, чтобы у нарвской молодежи не было возможности получать гимназическое образование на родном языке, для меня центристами не являются. Они перестали быть для меня центристами полтора года назад", — сказал Стальнухин.

На вопрос, не рассматривал ли политик для себя выхода из партии на волне последних событий, Стальнухин отвечает категорическим нет.

"Причину объясните? Почему я должен это делать? 93 процента нарвитян в этом году реально получают больше денег, чем в прошлом, без изменения размера самой зарплаты благодаря той работе, которую Центристская партия провела в Рийгикогу. С какой кстати мне выходить?", — недоумевает Стальнухин.

Delfi попросил Михаила Стальнухина прокомментировать слова Яны Тоом, предполагающей, что за 13-ю видными центристами из партии могут выйти и многие другие.

"Если люди вступали в партию по приказу начальства, то не исключено, что они по приказу и выйдут из партии", — сказала сегодня Тоом в интервью rus.err.ee.

"Если она говорит, что многих людей насильно загоняли в партию, то это происходило в последние три с половиной года, которые она руководит Нарвским округом ЦП. Она не хочет взять вину за это и на себя?" — вопрошает Стальнухин.

"В жизни всегда так бывает. За 13 ушедшими из партии центристами пойдут одни люди, за мной — другие, те, кто от меня не отказался, те, кто готов со мной вместе работать", — говорит политик.

Перед тайным голосованием по вопросу выбора председателя горсобрания Михаил Стальнухин сегодня сказал, что его не устраивают обе кандидатуры - выдвинутая большинством Ирина Янович и оппозиционерка Яна Кондрашова, а также очень жестко высказал свою единственную претензию своим уже бывшим однопартийцам. По его выражению, "те, кто лишает молодежь возможности учиться на родном языке, будут гореть в аду". В то же время он все-таки призвал большинство в горсобрании обсудить еще раз вопрос будущего гимназического образования.

Narva Linnavolikogu Foto: Roman Vikulov
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