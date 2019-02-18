Михаил Стальнухин обвинил Яну Тоом в развале русского гимназического образования в Нарве. Тоом назвала это бредом

В шестом номере газете "Город" в статье "Разговор начистоту" Михаил Стальнухин сказал, что под руководством (Нарвским округом Центристской партии) Яны Тоом "был принят план разгрома нарвского образования. КаПо, охранная полиция, должна быть довольна".

В седьмом номере газеты "Город" было опубликовано продолжение этого интервью. "Под руководством Яны Тоом нарвское правление одобрило уничтожение нашей гимназической системы, но это вовсе не означает, что так думает вся партия. Тем более, что принявшие направление на искоренение в Нарве русского языка и образования депутаты горсобрания уже покинули Центристскую партию", — сказал на страницах газеты Стальнухин.

Яна Тоом сказала rus.err.ee, что решила не комментировать интервью Стальнухина. "Выяснять отношения сейчас, значит играть наруку реформистам. Это безответственно. То, что там написано абсолютный бред от первого до последнего слова".

Оба политика баллотируются в Рийгикогу по ида-вирумааскому списку Центристской партии.