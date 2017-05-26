МИД ЭР подтвердил: российскому генконсулу и консулу в Нарве вручили ноту, они покинут Эстонию

По данным Delfi, генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву вручили ноту. Теперь они должны покинуть Эстонию. Информацию подтвердили два наших источника, а также МИД ЭР.

Delfi обратился в Посольство России в Эстонии. Пока диппредставительство никак не прокомментировало эту информацию.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Сандры Камиловой, МИД подтверждает эту информацию, но не комментирует.

В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов не останется без ответа, передает ТАСС. "Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", — указали в российском дипломатическом ведомстве.