Обладателем автомобиля станет один из новоиспеченных жителей Вайвара и города Нарва-Йыэсуу. Акция официально завершает кампанию по привлечению новых жителей, которую два самоуправления, запланировавшие объединение, провели в декабре.
Однако, несмотря на масштабную рекламу, волость Вайвара и город Нарва-Йыесуу так и не набрали необходимого по закону об административной реформе количества жителей в 5000 человек: за месяц привлекли более 250, но 210 не хватило.
При этом власти обоих самуоправлений все же надеются на то, что правительство разрешит им объединиться в порядке исключения.