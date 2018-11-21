21.11.2018, 14:59

Между Нарва-Йыэсуу и Нарвой пустят школьный автобус


rus.delfi.ee
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Между Нарва-Йыэсуу и Нарвой пустят школьный автобус
Foto: Raivo Tasso

После введения с 1 июля 2018 года бесплатного проезда в Эстонии, автобус уездной линии №31 между Нарва-Йыэсуу и Нарвой настолько стал переполнен пассажирами, что даже не останавливается на остановках. Утром дети не могут добраться до школы в Нарве, а вечером — домой. Поэтому власти курортного города решили запустить школьный автобус от Нарва-Йыэсуу до Нарвы, сообщает rus.err.ee.

Автобусная линия №31 — уездная линия, которая финансируется Департаментом шоссейных дорог и обслуживается фирмой SEBE AS, договор с департаментом заключен с 2011 по 2020 год.

Власти Нарва-Йыэсуу утверждают, что до нового тендера условия договора изменить невозможно. "Перевозчики обязаны использовать автобусы, приобретенные государством от продажи квот за загрязнение окружающей среды, и не могут отправить более крупные автобусы (например, автобусы-гармошки) на линию или внести изменения в график перевозок", — сообщил вице-мэр Нарва-Йыэсуу Райм Сарв.

Как сообщил Сарв, городская управа Нарва-Йыэсуу договорилась с FIE Меэлисом Хеэком, перевозящим школьников из Нарва-Йыэсуу до Синимяэской основной школы, о том, что он будет утром забирать едущих в Нарву ребят, а вечером — из Нарвы.

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