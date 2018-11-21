Между Нарва-Йыэсуу и Нарвой пустят школьный автобус

Автобусная линия №31 — уездная линия, которая финансируется Департаментом шоссейных дорог и обслуживается фирмой SEBE AS, договор с департаментом заключен с 2011 по 2020 год.

Власти Нарва-Йыэсуу утверждают, что до нового тендера условия договора изменить невозможно. "Перевозчики обязаны использовать автобусы, приобретенные государством от продажи квот за загрязнение окружающей среды, и не могут отправить более крупные автобусы (например, автобусы-гармошки) на линию или внести изменения в график перевозок", — сообщил вице-мэр Нарва-Йыэсуу Райм Сарв.

Как сообщил Сарв, городская управа Нарва-Йыэсуу договорилась с FIE Меэлисом Хеэком, перевозящим школьников из Нарва-Йыэсуу до Синимяэской основной школы, о том, что он будет утром забирать едущих в Нарву ребят, а вечером — из Нарвы.