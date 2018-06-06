06.06.2018, 18:21

Место для выгрузки рыбы: Силламяэ должен определиться насчёт речного порта


Алексей Старков
Алексей Старков
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Место для выгрузки рыбы: Силламяэ должен определиться насчёт речного порта
Aleksei Starkov

В повестке дня минувшей сессии горсобрания Силламяэ значилось предоставление депутатам информации о возможностях развития силламяэского речного порта. Это — продолжение прошлогодней истории, когда рыболовецкая фирма ”Тойла Ранд” предложила городу совместно привести в порядок устье реки Сытке, где уже несколько десятилетий находится причал силламяэских рыбаков.

”Тойла Ранд”, которая использует портовые мощности Тойла, но заинтересована иметь место для выгрузки рыбы также в районе Силламяэ, около года назад предложила самоуправлению совместно решить гидротехнические вопросы, вопросы инфраструктуры на суше, а в перспективе, возможно, построить в устье реки и портовое здание с рыбным рынком. Понятие ”совместно” имеет здесь ключевое значение, так как, во-первых, земля в районе причала является городской, а во-вторых, для осуществления задумок потребуются деньги из внешних фондов, а их легче добывать, если в проекте задействовано самоуправление.

Несколько месяцев между самоуправлением и фирмой шло обсуждение этой темы, и вот пришло время определяться — что делать дальше?

Вице-мэр Силламяэ по делам хозяйства и развития Алексей Степанов накануне выступления перед депутатами сказал ”ИП”, что пока управа лишь информирует депутатский корпус, чтобы учесть его мнения и вопросы, а не предлагает готовый проект решения. Но если работа в данном направлении будет принципиально одобрена, последуют и очередные шаги.

По словам Степанова, этими шагами могут быть создание для развития речного порта некоммерческого объединения или целевого учреждения с участием города, фирмы и, возможно, иных партнёров, подготовка и принятие детальной планировки, затем — проекта, на основании которого можно будет пытаться получить фондовые пособия.
- Вопрос будет поставлен так: нужно ли нам создавать это совместное предприятие, а если да, то на каких условиях? То есть должен быть продуманный устав, где чётко определены роли партнёров, в том числе по финансированию, а также возможности города выйти из этого начинания, — пояснил вице-мэр.

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В предварительном порядке, возможным вкладом города стали бы земля и планировочные процессы, а ”Тойла Ранд” взял бы на себя работы на воде. Самой большой трудностью Степанов назвал поиск финансов для реализации задуманного. Точная стоимость строительства речного порта ещё неизвестна, но она будет, как минимум, шестизначной. С другой стороны, трудности трудностями, но обустраивать данный район Силламяэ рано или поздно всё равно придётся.

- Наша задача — не поддержать конкретного развивателя, а сделать так, чтобы улучшить общественный доступ к этой территории. Например, создать там возможность спуска пласредств на воду, что важно и для спасателей, — сказал Алексей Степанов. Он отметил, что и детальная планировка касалась бы не только лодочного причала, а всей прибрежной зоны города.

Вероятные альтернативные пути — порт муниципальный или ограничение вклада города только предоставлением земли для инвесторов. Первое Степанов охарактеризовал как дело более дорогое, во втором случае, по его мнению, совместного предприятия не понадобится, но это и партнёру будет неинтересно.

Глава депутатской комиссии по вопросам развития города Александр Канев сообщил ”ИП”, что принципиально поддерживает идею облагородить район старого лодочного причала, однако испытывает сомнения — надо ли Силламяэ создавать совместное предприятие с частной фирмой?

- Город в своё время вышел из всех АО, где у нас были акции, потому что заниматься бизнесом — не дело самоуправления. И я не хочу, чтобы город сюда очень серьёзно влезал со своими деньгами, — пояснил депутат.

По его мнению, самоуправление могло бы оформить данную землю и найти инвестора на конкурсной основе. Но верно и то, что тогда инвестора можно ожидать очень долго, согласился Канев.

В свою очередь, руководитель ”Тойла Ранд” Вадим Иванов сказал газете, что если город хочет провести более широкое и основательное обустройство данного района, то самоуправлению придётся взять что-то на свои плечи. Сам предприниматель говорит, что может принести в Силламяэ рабочие места, а на первом этапе — взять на себя замеры и оформление акватории:
- Иначе не понять, есть там перспективы или нет. Если выяснится, что будущие работы стоят огромных денег — надо ли это маленькой фирме?

В случае создания совместного предприятия на составление планировки и проекта и поиск финансов для строительства уйдёт года три, считает Алексей Степанов. Кроме речного порта, Силламяэ надеется — это уже в рамках других проектов — построить на берегу моря также променад и причал для яхт.

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