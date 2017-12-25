Мэру Нарва-Йыэсуу выплатят премию в размере 2500 евро

Городское собрание Нарва-Йыэсуу 27 декабря обсудит вопрос выплаты 2500 евро мэру города Максиму Ильину. В проекте решения не сказано, за что депутаты хотят премировать мэра города, сообщает rus.err.ee.

Кроме этого, депутаты должны будут утвердить выплату в связи с сокращением по 1000 евро трем членам бывшей управы Вайвараской волости: Ааре Аасу, Вяйно Туудеру и Юри Кийку, и трем членам управы Нарва-Йыэсуу: Йоэлю Гулявину, Яану Метсису и Ольге Батлук.

Депутаты Нарва-Йыэсуу 27 декабря утвердят новую структуру городской управы, в которой будет 36 работников: 21 чиновник и 15 служащих.

Сейчас в управе Нарва-Йыэсуу работает 16 человек, в волостной управе Вайвара — 24.