25.12.2017, 14:00

Мэру Нарва-Йыэсуу выплатят премию в размере 2500 евро

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rus.delfi.ee
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Narva-Joesuu linnapea valimine
Narva-Joesuu linnapea valimineFoto: Sergei Stepanov, NPA

Городское собрание Нарва-Йыэсуу 27 декабря обсудит вопрос выплаты 2500 евро мэру города Максиму Ильину. В проекте решения не сказано, за что депутаты хотят премировать мэра города, сообщает rus.err.ee.

Кроме этого, депутаты должны будут утвердить выплату в связи с сокращением по 1000 евро трем членам бывшей управы Вайвараской волости: Ааре Аасу, Вяйно Туудеру и Юри Кийку, и трем членам управы Нарва-Йыэсуу: Йоэлю Гулявину, Яану Метсису и Ольге Батлук.

Депутаты Нарва-Йыэсуу 27 декабря утвердят новую структуру городской управы, в которой будет 36 работников: 21 чиновник и 15 служащих.

Сейчас в управе Нарва-Йыэсуу работает 16 человек, в волостной управе Вайвара — 24.

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