Мэром Нарвы останется Тармо Таммисте, кандидат от оппозиции Катри Райк на заседании отсутствовала

За кандидата победивших на выборах центристов Тармо Таммисте проголосовал 21 депутат, а за Катри Райк, ректора Академии МВД, выдвинутого на пост мэра оппозицией, отдали голоса только 7 избранников.

Сама Катри Райк за себя проголосовать не смогла — находится в заграничной командировке, по очень важным делам академии, как объяснил ее соратник по оппозиции Антс Кутти.

На состоявшемся 1 ноября заседании горсобрания, главным вопросом которого были выборы мэра, отсутствовал и Михаил Стальнухин, ключевой соперник Катри Райк на минувших выборах в горсобрание в личном зачете, уступивший ей в этом борьбе и не достигший до сих пор взаимопонимания с однопартийцами. Напомним, что яблоком раздора для них стал вопрос русской школы.

Как говорили до дня выборов мэра некоторые нарвские оппозиционеры вашему корреспондену, шансы на то, что кто-то из коалиции не поддержит Таммисте, выбрав Райк, крайне малы, даже с учетом тайного формата голосования, а на победу своего кандидата никто и не надеялся.

Тармо Таммисте занимал место мэра Нарвы более 15 лет. Представлявший кандидатуру Тармо Таммисте на пост мэра председатель центристской фракции в горсобрании Алексей Воронов сказал, что это само по себе хорошо характеризует кандидата, давно всем знакомого, чтобы подробно о нем рассказывать.

В своем слове Таммисте говорил о планах, сформированных партией. Одними из ключевых задач он назвал строительство многофункционального спортивного комплекса на Ореховой горке, реализацию государственного проекта строительства госгимназии, проекта реконструкции ратуши и окружающей территории, строительства велосипедно-пешеходной дорожки между Нарвой и Нарва-Йыэсуу.

"Нам также предстоит разработать модель финансирования городского развития после 2021 года", — сказал Таммисте, напомнив, что с этого года европейское финансирование эстонских проектов хотя и не прекратится, но станет очень скудным. На самофинансирование в размере 5-15 процентов рассчитывать больше не придется, отметил Таммисте.

Говоря о прошлых достижениях, Таммисте остановился на взвешенной бюджетной политике, положительные результаты которой особенно хорошо проявились в кризисных 2010-2013 годах.

Оппозиционный депутат Юрий Рауд на это сказал, что именно при Таммисте в позапрошлом и прошлом годах бюджет Нарвы существенно сокращался, а также поставил ему в вину то, что до сих пор остается тайной, за сколько муниципальное предприятие Narva Bussiveod 10 лет назад продало огромный кусок недвижимости в центре города, превращающуйся постепенно в лесопарк — центр ”Акрополис” там так и не был построен.

Также Рауд напомнил, что у нарвитян самые низкие зарплаты в Эстонии, подчеркнув, что это тоже ”заслуга” Таммисте.

Позднее Тармо Таммисте взял слово, чтобы странно пошутить: ”Признаю свою вину в том, что последние два года в Нарве было плохое лето”.

Вышедший выступать после Рауда Воронов сосредоточился не на защите представленного им кандидита, а на атаке на кандидата политических оппонентов. Сказал, что свое отношение к Нарве и нарвитянам Катри Райк хорошо показала в книге ”Моя Нарва”, написанной, кстати говоря, с большой любовью к городу и горожанам, хотя и с многими критическими замечаниями и наблюдениями. Ничего обидного из книги Воронов не процитировал, то есть вообще не цитировал.

Говоря о славе Райк как строителя Нарвского колледжа ТУ колледжа, Воронов подчеркнул, что построить его с первой попытки не удалось и пришлось искать дополнительное финансирование. Также обвинил Катри Райк в том, что именно в период ее директорства в Нарвском колледже Тартуского университета стало правилом не выдавать выпускникам колледжа дипломы, если те не справляются со сдачей эстонского языка на высшую категорию.

В результате, сказал Воронов, множество закончивших колледж нарвитян работают теперь не педагогами, а, например, продавцами в магазинах.

На этот раз мэра Нарвы выбрали удивительно легко, при том, что четыре года назад, когда центристы в очередной раз взяли большинство кресел в горсобрании, они особенно долго не могли определиться с тем, кого назначить градоначальником.

Сначала ходили разговоры, что мэром станет Александр Ефимов, освободивший место председателя горсобрания для бывшего мэра Тармо Таммисте. Потом рассматривалась возможность выбора на должность мэра бывшего нарвского градоначальника Имре Лийва, членов управы Виктории Лутус и Татьяны Пацановской, руководителя детского сада Päikene Хели Адамович, директора городского департамента экономики и развития Георгия Игнатова. Только спустя два месяца после подведения итогов последних муниципальных выборов депутаты избрали мэром руководителя муниципального автобусного предприятия Narva Bussiveod Эдуарда Эаста, чтобы менее чем через год заменить его на Тармо Таммисте, занимавшего пост мэра с 2002 по 2013 годы и остававшегося на нем до выборов и после выборов.