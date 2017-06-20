Мэрия Нарва-Йыэсуу не разрешает East Beach Fest 2017 продолжаться дольше двух ночи

Мэрия Нарва-Йыэсуу отказалась продлевать время работы масштабного музыкального фестиваля East Beach Fest 2017, который пройдет на пляже курортного города в середине июля, сообщает rus.err.ee.

На прошлой неделе городская управа Нарва-Йэсуу рассмотрела ходатайство фирмы-организатора масштабного пляжного фестиваля East Beach Fest о продлении времени его проведения с 18:00 до трех ночи в первый день (14 июля) и с 16:00 до трех ночи в следующий.

По оценке управы, продление времени работы фестиваля не является оправданным и повлечет за собой недовольство со стороны местных жителей, а также может увеличить число нарушений общественного порядка.

Поэтому фестиваль пройдет в заранее обговоренные сроки: с 18:00 до 2:00 14 июля и с 18:00 до 2:00 15 июля.

В прошлом годк один из жителей Нарва-Йыэсуу через суд потребовал запретить проведение фестиваля, поскольку мероприятие слишком шумное, но суд его жалобу отклонил.