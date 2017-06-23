Мэр Силламяэ о взятии под охрану сталинской архитектуры: есть три варианта

Силламяэское горуправление получило от Департамента охраны старины проект устава зоны охраны исторической архитектуры Силламяэ. К осени городу необходимо высказать свое мнение. Вопрос взятия под охрану ”сталинских” кварталов будет в скором времени решен тем или иным образом. Мэр Силламяэ Тыннис Калберг в официальном издании самоуправления ”Силламяэский весник” рассказал о трех вариантах развития ситуации.

Напомню, что Департамент охраны старины вышел с предложением взять под государственную охрану кварталы застройки 40-50-х годов ещё около трёх лет назад, пишет мэр Силламяэ Тыннис Калберг.

Несколько лет мы вели переговоры с государством. В то же время, Силламяэ уже достаточно давно занимается вопросом о придании охранного статуса зоне исторически ценной застройки и на уровне местного самоуправления, уже применяя некоторые ограничения, когда в этом районе ведутся ремонтно-строительные работы.

Итак, осенью мы должны будем подать департаменту свои замечания по проекту устава, государство с учётом их доработает проект, вновь направит нам на ознакомление, мы выскажем своё окончательное мнение, и дальше… А дальше возможны три варианта развития событий, которые я кратко обрисую.

Первый вариант: город соглашается с предложением государства, и устав силламяэской зоны государственной охраны кварталов застройки 40-50-х годов утверждается, то есть в городе появляется целый государственный архитектурный ”заповедник”. В этом случае при ремонте и реконструкции зданий ”сталинской” архитектуры, а также при новом строительстве в этом районе их собственникам надо будет считаться с налагаемыми государством ограничениями и условиями.

Среди этих ограничений нет ничего сверхсложного или немыслимого: главным образом они призваны сохранить максимально аутентичный внешний облик старых домов и района в целом. А это значит, прежде всего, более строгий подход к геометрии окон, к виду и материалу дверей, сохранение архитектурных украшений и т.п. В то же время это отнюдь не означает, например, что окна и двери домов менять нельзя. Можно, просто если раньше на подъезд могли поставить примитивную железную дверь, то с принятием старого города под государственную охрану дом должен будет выбрать дверь более красивую и отвечающую стилю 50-х годов. Конечно, далее не будет возможным портить вид старых зданий кондиционерами и дополнительными антеннами. Впрочем, это коснётся, скорее, уличных фасадов, для дворовой стороны зданий, вероятно, режим будет попроще.

С другой стороны, государственная охрана силламяэских исторических кварталов

позволит усилить надзор за их сохранностью. Сегодня этот надзор ведёт только один специалист городской управы, у которого хватает и других задач. В случае утверждения устава сюда подключатся силы уже целого государственного

ведомства.

Ударит ли придание старым кварталам охранного статуса по кошельку жителя? Кажется, что да, ведь ремонты домов обещают стать дороже. На самом деле, думаю, большого

подорожания люди не ощутят. Во-первых, в старых кварталах и сейчас нельзя строить и ремонтировать, как придётся. Во-вторых, новый статус не обяжет жителей отреставрировать всё немедленно, т.е. запас времени останется.

В-третьих, с новым статусом появится возможность ходатайствовать и о государственной поддержке ремонтов и реставраций. Правда, пока государственные средства на поддержку реставрацииобъектов охраны старины по всей Эстонии невелики, а пре-

тендентов много, но есть надежда, что эти финансы будут увеличены. Город уже ощутил

пользу от того, что наш Центр культуры находится под госу-

дарственной защитой: когда пару лет назад возникла проблема с карнизом ДК, мы обратились за помощью в Департамент охраны старины, он провёл строительную экспертизу за свой счёт, избавив нас от этой части затрат на ремонт.

Кстати, если устав охранной зоны будет утверждён, к нему будут приложены и типовые проектные решения по реконструкции домов, что тоже снизит расходы на будущие ремонты.

Для самоуправления ещё очень важно, чтобы установление государственного статуса охраняемого объекта для целого района не связало нас по рукам в повседневном уходе за

ним — подстрижке деревьев и косьбе газонов, очистке улиц, установке знаков и т.п. Этот вопрос мы тоже ставим на переговорах с Департаментом охраны памятников старины.

Второй возможный вариант: мы договариваемся с государством о том, что государственного статуса у ”сталинских” кварталов не будет, и защитит их только законодательство муниципального уровня (планировка или правила).

Этот вариант даёт городу несколько больше свободы при принятии решений о ремонте и

реконструкции старых зданий, но это лишь в смысле отсутствия ещё одной инстанции, с

которой нужно согласовывать свои шаги, а не в том смысле, что творить можно, что хочешь.

Задача сохранения исторического наследия всё равно останется, но контрольных и

финансовых механизмов будет, очевидно, меньше.

Вариант третий: город откажется согласовывать устав, но государство утвердит его в одностороннем порядке. Это маловероятный, а главное — конфликтный путь, чего мы

постараемся избежать. В любом случае, на мой взгляд, важны некоторые моменты. Прежде всего, сбережение исторических кварталов остаётся общей задачей местного самоуправления и собственников зданий, т.е. жильцов. Она не может быть переложена на кого-то одного.

Верю, что силламяэсцы не только старшего, но и среднего, и молодого поколений понимают свою долю ответственности за будущее нашей архитектурной жемчужины.

Что касается финансового вклада города, то продолжать практику поддержки из бюджета ремонтов фасадов жилых домов надо, но при этом стоит взвесить возможность того, чтобы на несколько лет сделать приоритетом финансирования именно фасады старого города.

Это тем более важно, что в домах ”сталинского” фонда, как правило, меньше жильцов,

чем в домах микрорайона, то есть нагрузка на одну квартиру при сборе ремонтных

средств здесь выше. Заинтересованные в сбережении старого города жители могут ознакомиться с проектом устава в горуправе. Деловые и конкретные предложения по документу приветствуются.

Осенью по этой теме мы проведём для силламяэсцев ”круглый стол” или инфодень. После

уточнения черновика этого документа департамент предоставит документ горсобранию для согласования. Будут также проведены публичная демонстрация и публичное обсуждение.