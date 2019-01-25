25.01.2019, 11:10

Мэр Нарвы объяснил, почему выбрал для своего приема центр Vaba Lava без всякого конкурса


Роман Викулов
Роман Викулов
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Vaba Lava Narva teatrikeskus
Vaba Lava Narva teatrikeskusFoto: Rauno Volmar

На вчерашней сессии Нарвского городского собрания мэр Нарвы Тармо Таммисте ответил на запрос председателя правящей фракции ”Нарва — наш дом” Алексея Воронова, интересовавшегося, почему мэр выбрал в качестве места для своего торжественного приема частное учреждение, а не городское.

”13 декабря в помещении Vaba Lava произошел рождественский прием мэра и подведение итогов конкурса предпринимателей. Был ли организован конкурс на предоставление помещения и катеринга для этого мероприятия, чтобы выбрать лучшее предложение. Вызывает недоумение, почему для таких мероприятий не используются прекрасные помещения ДК ”Ругодив”, куда были вложены городские деньги на ремонт”, — говорится в запросе Алексей Воронова.

Тармо Таммисте объяснил на сессии, что закон не требует проведения конкурсов для выбора места для подобных мероприятий и напомнил, что годами предпринимателей награждали не в стенах муниципальных учреждений, в частности часто это происходило в культурном центре ”Geneva”. Мэр также отметил, что год назад примем и награждение прошли в ресторане ”Fortune”, что в пляжном здании на Липовке.

Тармо Таммисте подчеркнул, что организация мероприятия в Vaba Lava была сопряжена с расходами на том же уровне, что и в прошлые годы, но сумму, правда, назвать затруднился, пообещав Воронову сообщить ее позже в письменном виде.

Интересен сам факт, что на выбор мэром для приема не муниципального объекта обратил внимание своим запросом не представитель оппозиции, а лидер правящего большинства в горсобрании Алексей Воронов. Напомним, что все видные центристы в депутатском корпусе вышли из партии, и единственным центристов в верхушке нарвской власти остается Тармо Таммисте, баллотирующийся, к слову сказать, в Рийгикогу и готовый в случае успеха уйти из Нарвы.

Запрос Воронова сложно назвать неожиданным — это свидетельство напряженных, мягко говоря, отношений между беспартийной нарвской властью и Центристской партией.

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