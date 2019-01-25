Мэр Нарвы объяснил, почему выбрал для своего приема центр Vaba Lava без всякого конкурса

”13 декабря в помещении Vaba Lava произошел рождественский прием мэра и подведение итогов конкурса предпринимателей. Был ли организован конкурс на предоставление помещения и катеринга для этого мероприятия, чтобы выбрать лучшее предложение. Вызывает недоумение, почему для таких мероприятий не используются прекрасные помещения ДК ”Ругодив”, куда были вложены городские деньги на ремонт”, — говорится в запросе Алексей Воронова.

Тармо Таммисте объяснил на сессии, что закон не требует проведения конкурсов для выбора места для подобных мероприятий и напомнил, что годами предпринимателей награждали не в стенах муниципальных учреждений, в частности часто это происходило в культурном центре ”Geneva”. Мэр также отметил, что год назад примем и награждение прошли в ресторане ”Fortune”, что в пляжном здании на Липовке.

Тармо Таммисте подчеркнул, что организация мероприятия в Vaba Lava была сопряжена с расходами на том же уровне, что и в прошлые годы, но сумму, правда, назвать затруднился, пообещав Воронову сообщить ее позже в письменном виде.