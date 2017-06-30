Мэр Кохтла-Ярве: ”обновление” автовокзала — промежуточный вариант

О том, что в Кохтла-Ярвеском торговом центре Vironia открылся обновленный автовокзал, портал Delfi сообщил 30 июня. Из пресс-релиза Vironia следует, что ”в торговом центре Vironia находится недавно обновленный автовокзал Кохтла-Ярве, где желающие могут теперь на месте купить билеты на автобусы. На стене вокзала теперь нарисована иллюстрация — большая карта Эстонии”.

Портал Delfi в этот же день посмотрел, что за кардинальное ”обновление” произошло на этом автовокзале.

Зал ожидания принципиально не изменился. Правда, прибавилось несколько стульев и наглядной агитации стало побольше. Но вот долгожданная касса, которой так не хватало жителям города, действительно, появилась.

Сотрудник, работающий в кассе, пояснил, что уже несколько недель пассажиры могут покупать автобусные билеты как на день отправления, так и предварительно. Но только на рейсы в пределах Эстонии. Каргобус в Кохтла-Ярве услуги не оказывает, а для того, чтобы отправить посылку автобусом, надо ехать на автовокзал в Йыхви. Позвонить по телефону на автовокзал в Кохтла-Ярве тоже нельзя, получить справку можно только на месте.

Портал Delfi попросил мэра Кохтла-Ярве Людмилу Янченко прокомментировать сообщение по поводу ”обновления” автовокзала.

"Мы сделали детальную планировку, и они сейчас будут основательно расширяться. Они вообще будут сооружать большой автовокзал в другом месте, когда построят новое крыло торгового центра. А сейчас сделали временные изменения по тем претензиям, которые мы им предъявили, так как люди писали, что их не устраивает такое обслуживание. Мы с ними беседовали, и нас заверили, что учтут все замечания. Что касается Каргобуса, остальных продаж билетов, надо, чтобы другая сторона согласилась подписать договоры на эти услуги. А это ”обновление” автовокзала надо понимать, как временное решение, так как они планируют строить новый автовокзал", — сказала Людмила Янченко.