12.06.2018, 12:36

Мэр Кохтла-Ярве о проекте новой госгимназии: картинка очень красивая, надо избавляться от старого


Евгений Капов
Евгений Капов
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Мэр Кохтла-Ярве о проекте новой госгимназии: картинка очень красивая, надо избавляться от старого
Фото: Евгений Капов

Заканчивается учебный год. Начинается новый период в жизни Кохтла-Ярве, городского образования. В 2019 году старшеклассники начнут учебный год в новой, государственной гимназии. Об этом Delfi побеседовал с мэром Кохтла-Ярве Людмилой Янченко.

- Людмила Алексеевна, сколько в гимназию придет учащихся, все ли они будут жителями Кохтла-Ярве?

- Государственная гимназия рассчитана на 300 мест. Сколько учеников будет из Кохтла-Ярве — сейчас сказать сложно, поскольку у всех есть право выбрать любую гимназию. 300 мест мы определили потому, что именно столько учащихся выпускают наши городские гимназии, а также с учетом и старшеклассников Кивиыли. У любого ученика есть право пойти туда учиться.

- Сколько сегодня гимназий в Кохтла-Ярве?

- Три обычные и одна гимназия для взрослых, которая пока еще будет работать, а две гимназии станут основными школами. Ярвеская гимназия будет закрыта.

- Кто заказчик здания новой государственной гимназии, в каком объеме финансируется строительство?

- Заказчик — государство в лице AS Riigi Kinnisvara, оно же по заданию Министерства образования и науки проводило конкурс, на котором победило архитектурное бюро — OÜ BOA (архитекторы и авторы проекта — Юрген Леппек, Антон Сави, Маргус Сонетс). Ориентировочная стоимость этого строительства 3,5 миллиона евро.

- Вы уже видели проект. Как вы считаете, его авторы справились с поставленной задачей?

- Картинка очень красивая. После благоустройства и озеленения это будет очень красивый уголок, который в комплексе со Славянской основной школой превратится в своеобразный учебный городок.

- Когда стало известно, что новое здание будут возводить на месте бывшей Пярнаской основной школы, раздались голоса: мол, варвары, хотят снести добротное здание, которое еще могло бы служить. После того, как был опубликован проект, таких голосов поубавилось. А лично вам не жалко сносить дом, в котором еще могли бы заниматься в кружках и секциях дети?

ТОП

- Надо избавляться от старого. Поскольку этот дом много лет был без отопления, несмотря на то, что внешне он выглядит неплохо, использовать его уже нельзя. Посмотрев это здание, представители Министерства образования и Riigi Kinnisvara решили, что этот дом уместно снести, а на его месте построить новое современное здание. Во-первых, здание бывшей школы не отвечало требованиям для размещения трехсот учеников. Во-вторых, там не было столовой, зала, и в общем-то это здание порядком устарело: и конструкции, и отопление не отвечали современным требованиям. В новом же здании будут современные классы, лаборатории по точным наукам, словом, будут созданы условия для поступления выпускников в высшие учебные заведения.

- Пока еще строительство не начато. До 1 сентября, когда гимназия должна будет принять учащихся, остается год с небольшим. Реально за такой короткий срок качественно построить такое здание? Не придется ли потом при детях устранять недоделки?

- Обычно государственный заказчик сам на основе конкурса госпоставки выбирает подрядчика для строительства и осуществляет серьезный надзор. У государства достаточно ответственных людей. Поэтому мы уверены, что так будет и на этот раз.

Фото: Евгений Капов


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