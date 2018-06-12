Мэр Кохтла-Ярве о проекте новой госгимназии: картинка очень красивая, надо избавляться от старого

- Заказчик — государство в лице AS Riigi Kinnisvara, оно же по заданию Министерства образования и науки проводило конкурс, на котором победило архитектурное бюро — OÜ BOA (архитекторы и авторы проекта — Юрген Леппек, Антон Сави, Маргус Сонетс). Ориентировочная стоимость этого строительства 3,5 миллиона евро.

- Вы уже видели проект. Как вы считаете, его авторы справились с поставленной задачей?

- Картинка очень красивая. После благоустройства и озеленения это будет очень красивый уголок, который в комплексе со Славянской основной школой превратится в своеобразный учебный городок.

- Когда стало известно, что новое здание будут возводить на месте бывшей Пярнаской основной школы, раздались голоса: мол, варвары, хотят снести добротное здание, которое еще могло бы служить. После того, как был опубликован проект, таких голосов поубавилось. А лично вам не жалко сносить дом, в котором еще могли бы заниматься в кружках и секциях дети?

- Надо избавляться от старого. Поскольку этот дом много лет был без отопления, несмотря на то, что внешне он выглядит неплохо, использовать его уже нельзя. Посмотрев это здание, представители Министерства образования и Riigi Kinnisvara решили, что этот дом уместно снести, а на его месте построить новое современное здание. Во-первых, здание бывшей школы не отвечало требованиям для размещения трехсот учеников. Во-вторых, там не было столовой, зала, и в общем-то это здание порядком устарело: и конструкции, и отопление не отвечали современным требованиям. В новом же здании будут современные классы, лаборатории по точным наукам, словом, будут созданы условия для поступления выпускников в высшие учебные заведения.

- Пока еще строительство не начато. До 1 сентября, когда гимназия должна будет принять учащихся, остается год с небольшим. Реально за такой короткий срок качественно построить такое здание? Не придется ли потом при детях устранять недоделки?

- Обычно государственный заказчик сам на основе конкурса госпоставки выбирает подрядчика для строительства и осуществляет серьезный надзор. У государства достаточно ответственных людей. Поэтому мы уверены, что так будет и на этот раз.

Фото: Евгений Капов





Проект



