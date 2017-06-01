Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко покидает Йыхвиское волостное собрание

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко подала заявление о прекращении депутатской деятельности в Йыхвиском волостном собрании. Об этом в рубрике ”Новость дня” сообщил местный телеканал ”Lites”.

Почти два десятилетия нынешний мэр города Кохтла-Ярве Людмила Янченко была депутатом волостного собрания Йыхви. В последние годы, когда она занимала должности сначала вице-мэра, а потом и мэра города, совмещать пост в горуправе Кохтла-Ярве и место в волостном собрании Йыхви стало крайне обременительным. Сегодня в канцелярию волостного собрания Йыхви было представлено заявление от Людмилы Янченко с просьбой завершить ее полномочия члена волостного собрания.

Людмила Янченко сказала репортеру: "Я пришла к выводу, что уделять полноценное внимание делам в Йыхви я больше не могу из-за возросшей нагрузки в Кохтла-Ярве. Тем более что грядут выборы, и на этом фронте будет тоже много работы. Поэтому я и решила работать где-то в одном месте. Я благодарна всем, голосовавшим за меня на выборах и давшим мне, тем самым, возможность трудиться на благо жителей Йыхвиской волости, которой я воспользовалась в полной мере".