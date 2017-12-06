Меньше половины проинспектированных школ и детсадов Ида-Вирумаа отвечают требованиям противопожарной безопасности

Инспекторы Восточного спасательного центра Спасательного департамента провели провели рейды в образовательных учреждения Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. Результат проверки был неутешительным — менее половины проинспектированных школ и детсадов в Ида-Вирумаа отвечают требованиям противопожарной безопасности.

В Ида-Вирумаа проверили 18 школ и 28 детских садов, из них в порядке оказались всего 7 школ и 13 детских садов, в остальных нашли нарушения.

В Ляэне-Вирумаа проверили 9 школ, в 4 нашли недочеты, и 5 детских садов, в которых все было в полном порядке.

Целью рейдов был контроль эвакуационных путей, обслуживания автоматических сигнализационных систем и освещения знаков эвакуационных путей.

Советник бюро надзора за противопожарной безопасностью Восточного спасательного центра Маарика Кыйв сказала, что в рамках данного рейда обращали внимание и на систему оповещения о пожаре.

”Это та система, которая обязательно должна быть в порядке, так как она позволяет обнаружить пожар как можно раньше и помогает людям как моржно быстрее покинуть здание”, — пояснила Маарика Кыйв.

В ходе рейдов выяснилось, что в некоторых образовательных учреждениях на путях эвакуации складируются легковоспламеняющиеся материалы, а некоторые эвакуационные выходы заперты на замок.

Также во многих общеобразовательных учреждениях металлические лестницы, ведущие вниз и выполняющие роль эвакуационных путей или находятся в очень плохом состоянии, или вовсе демонтированы.

”В связи с нарушениями местным самоуправлениям будет отправлено предписание с указанием сроков, в течение которых необходимо будет нарушения устранить. В детские сады ходят маленькие дети, в школах обучаются дети постарше, и если в здании вспыхнет пожар, то у детей должна быть возможность быстро и безопасно эвакуироваться. Эвакуационные пути с верхних этажей в детских садах в данный момент небезопасны, особенно это видно по металлическим лестницам, ведущим наружу. Инспекторы спрашивали у самих воспитателей, отважились ли бы они сами выбраться из здания по этим лестницам, и воспитатели ответили, что нет”, — сказала Маарика Кыйв.

По мнению инспекторов альтернативой старым металлическим лестницам могли бы стать новые решения — например, горки-тоннели, которые бы позволили быстро и безопасно эвакуировать детей из верхних этажей зданий.

”Эвакуационный путь должен быть таким, чтобы дети могли безопасно спуститься. Местное самоуправление должно больше внимания уделять безопасности в детских учреждениях и обеспечению быстрой и безопасной эвакуации”, — подвела итог советник бюро по надзору за пожарной безопасностью.