Maxima XX планируют открыть в Силламяэ в декабре 2018 года

Компания Maxima Eesti OÜ представила самоуправлению Силламяэ новый эскизный проект Maxima XX, доработав первоначальный вариант в соответствии с поступившими предложениями и замечаниями.

Детальная планировка недвижимости по адресу Павлова, 1, где собираются возвести супермаркет Maxima XX, была утверждена еще в июне 2014-го. Обсуждение эскизного решения прошлой осенью закончилось рядом замечаний со стороны управы — общественность в рамках публичного обсуждения никаких предложений не сделала. Много споров было до того. Идея строительства супермаркета Maxima XX в сердце Силламяэ обсуждается уже более пяти лет.

”Эскизное решение было дополнено, согласно поступившим предложениям и замечаниям. Фасад здания стал более привлекательным, его разделили на несколько частей, в торговом центре будет два входа: с восточной стороны (с парковки) и с северной стороны (со стороны бульвара Виру), добавлено больше озеленения”, — сообщила 3 августа пресс-служба Силламяэ. .

Maxima Eesti OÜ планирует получить разрешение на строительство осенью этого года, строительство торгового центра должно начаться в феврале, а принять первых покупателей торговый центр должен в декабре 2018 года.

Розничная сеть Maxima действует в Эстонии с 2004 года. Сегодня в нее входят 76 магазинов: из них 54 являются магазинами Maxima X, 19 — супермаркетами Maxima XX и два — гипермаркетами Maxima XXX. Также у Maxima есть онлайн-магазин. В среднем ежедневно магазины Maxima обслуживают 170 000 человек. В состав розничной сети также входят кулинарные цеха и логистический центр. Maxima обеспечивает работой в Эстонии порядка 4000 человек.