28.11.2018, 16:36

Maxima открывает новый супермаркет в Силламяэ и магазин шаговой доступности в Таллинне


rus.delfi.ee
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Maxima jaanipäevakampaania
Maxima jaanipäevakampaaniaFoto: Priit Simson

В четверг розничная сеть Maxima открывает крупнейший в городе Силламяэ супермаркет Maxima XX, а утром в пятницу двери распахнет магазин шаговой доступности Maxima X в таллиннском районе Пяэскюла.

”Жители Силламяэ давно ждали открытия супермаркета Maxima XX. Здесь на площади около 2000 квадратных метров мы предлагаем покупателям самый широкий ассортимент продуктов питания и товаров первой необходимости, — сказал исполняющий обязанности исполнительного директора Maxima Eesti Марко Пыдер. — В ассортименте силламяэского супермаркета представлено около 25 000 товаров, в том числе множество товаров эстонского производства, свежие фрукты и овощи, а также мясные, кулинарные и кондитерские товары с кухни Maxima”.

Общая площадь нового торгового центра, расположенного по адресу Академика Павлова, 1а, превышает 3500 квадратных метров. Помимо супермаркета Maxima XX в здании расположены аптека, магазин товаров для домашних животных, цветочный магазин, магазин электроники, банкомат и посылочный автомат. На парковке торгового центра предусмотрены места для 125 автомобилей. Магазин открывается в этот четверг в 10:00.

В 10 утра в пятницу Maxima открывает в таллиннском районе Пяэскюла магазин шаговой доступности, который станет 80 магазином сети. ”Наш новый таллиннский магазин несомненно получит теплый прием жителей Пяэскюла и Лаагри, а также всего Нымме, которые оценят расположенный недалеко от дома магазин с хорошими ценами и широким выбором товаров”, — отметил Марко Пыдер.

Площадь торгового зала расположенного по адресу Пярнуское шоссе, 534b магазина шаговой доступности Maxima X составляет 600 квадратных метров. В ассортименте магазина представлено более 12 000 товаров: наряду с продуктами питания здесь можно будет купить товары для дома и товары первой необходимости. В здании магазина также расположены Bronto Seiklustuba, Humana и цветочный магазин.

В этом году Maxima Eesti инвестировала в открытие новых магазинов более 9 миллионов евро. В открывающихся в Силламяэ и Таллинне магазинах работу получит примерно сто человек.

В Эстонии в розничную сеть Maxima входят 80 магазинов: из них 57 являются магазинами шаговой доступности Maxima X, 20 — супермаркетами Maxima XX и 3 — гипермаркетами Maxima XXX. Maxima стала первой из розничных сетей, открывшей в 2015 году интернет-магазин e-Maxima, где продаются продукты питания и товары первой необходимости. Осенью 2018 года интернет-магазин получил новое оформление и стал называться Barbora.

В среднем ежедневно магазины Maxima обслуживают 170 000 человек. В розничную сеть также входят восемь кулинарных цехов и логистический центр. В Эстонии предприятия Maxima Eesti обеспечивают работой около 3700 человек.

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