Maxima открывает новый супермаркет в Силламяэ и магазин шаговой доступности в Таллинне

”Жители Силламяэ давно ждали открытия супермаркета Maxima XX. Здесь на площади около 2000 квадратных метров мы предлагаем покупателям самый широкий ассортимент продуктов питания и товаров первой необходимости, — сказал исполняющий обязанности исполнительного директора Maxima Eesti Марко Пыдер. — В ассортименте силламяэского супермаркета представлено около 25 000 товаров, в том числе множество товаров эстонского производства, свежие фрукты и овощи, а также мясные, кулинарные и кондитерские товары с кухни Maxima”.

Общая площадь нового торгового центра, расположенного по адресу Академика Павлова, 1а, превышает 3500 квадратных метров. Помимо супермаркета Maxima XX в здании расположены аптека, магазин товаров для домашних животных, цветочный магазин, магазин электроники, банкомат и посылочный автомат. На парковке торгового центра предусмотрены места для 125 автомобилей. Магазин открывается в этот четверг в 10:00.

В 10 утра в пятницу Maxima открывает в таллиннском районе Пяэскюла магазин шаговой доступности, который станет 80 магазином сети. ”Наш новый таллиннский магазин несомненно получит теплый прием жителей Пяэскюла и Лаагри, а также всего Нымме, которые оценят расположенный недалеко от дома магазин с хорошими ценами и широким выбором товаров”, — отметил Марко Пыдер.