Maxima начинает обновление магазина в Кохтла-Ярве

С 28 июня по 20 декабря 2017 года в кохтла-ярвеском магазине Maxima X по адресу Мыйза 3 будет проведен капитальный ремонт, сообщает Maxima Eesti.

Магазин будет обновлен спустя 12 лет работы — он был открыт 17 декабря 2004 года.

”Начинающийся ремонт позволит жителям Кохтла-Ярве вскоре делать свои покупки в современном магазине, выбор товаров и интерьер которого будет еще лучше отвечать их ожиданиям, — пояснил генеральный директор Maxima Eesti Вигинтас Шапокас. — Данный проект является первым в списке запланированных на этот год проектов по капитальному ремонту магазинов. До конца года полностью будут обновлены еще четыре магазина. Во все работы мы инвестируем порядка 4 миллионов евро”.

В течение почти шести месяцев будут полностью обновлены здание, торговый зал и оборудование магазина Maxima X.

”Также будет пересмотрен сортимент, чтобы в нем было еще больше любимых товаров нынешних клиентов обновляемого магазина — от овощей и фруктов до кулинарных изделий и промышленных товаров", — подчеркнул директор по операциям Maxima Eesti Марко Пыдер.

Все 22 работника обновляемого магазина Maxima X продолжат работу в других магазинах торговой сети в Кохтла-Ярве, Йыхви и Таллинне. ”Клиентов же мы c удовольствием обслужим в магазине Maxima X по адресу Кеск алеэ 12 и супермаркете Maxima XX по адресу Ярвекюла теэ 50, которые также работают в Кохтла-Ярве. Там постоянных клиентов обновляемого магазина ждут и дополнительные бонусы”, — сказал Пыдер.