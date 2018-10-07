Масштабная сеть нарвских велосипедно-пешеходных дорожек должна быть достроена к середине декабря. ”Это нормально — укладывать асфальт в дождь и снег?”

Директор нарвского Департамента развития и экономики Георгий Игнатов говорит, что на данный момент о том, что реализация проекта затягивается и он не будет выполнен к сроку, пока говорить рано.

”Графики со строительными организациями согласованы, и, согласно изначальным планам, сеть должна быть построена к середине декабря”, — отмечает Георгий Игнатов. По его словам, некоторые задержки строительства были вызваны проволочками со стороны третьих лиц, не выполнявших зависящие от них работы вовремя, но насколько они критичны пока судить преждевременно.

”Не думаю, что непрофессионал может судить о том, в какой степени проект выполнен и сколько осталось сделать”, — уверен Георгий Игнатов.

Он не исключает, что завершение проекта может быть перенесено на следующий год, подчеркивая, что все действительно зависит от погодных условий. В то же время, по словам Игнатова, что некоторые работы могут выполняться в любую погоду, в частности установка столбов освещения и дорожных знаков.

Депутат Нарвского городского собрания Юрий Рауд годами активно обращает внимание на проблему укладки асфальта в несоответствующих дорожных условиях.

Он не сомневается в том, что строительство нарвской сети велодорожек можно было ускорить, если бы было привлечено большее количество строителей и техники.

”Месяцами многие участки стоят перекопанными, где-то просто никто не появлялся, где-то по паре строителей чем-то занимались, но так получилось, что основной фронт работ отложен на осень”, — обращает внимание Рауд. По его словам, укладка асфальта в дождь и снег, как и скорое появление ям в тех местах, где она происходила, давно стало традицией.

В конце сентября Юрий Рауд снял видео, зафиксировавшее, как асфальт укладывали в Нарве под проливным дождем. Он подчеркивает, что городские власти никогда эта проблема особенно не волновала, а отговорки всегда находились.

Юрий Рауд дал развернутый комментарий ситуации, назвав его ”В Нарве третья беда — велодороги”

В январе городские чиновники Нарвы пообещали, что в границах города многострадальная и много выборов подряд обещаемая велодорожка будет наконец-таки построена до конца этого 2018 года, пишет Юрий Рауд.

И погода не подвела, рекордно тёплое и сухое лето вселило надежду на то, что в срок уложимся. И даже найденные в зоне строительства черепки древнего человека не стали поводом для объявления о переносе сроков строительства.

И то, что раскапываются всё новые участки дорог, а старые, раскопанные неделями, а то и месяцами стоят нетронутые, тоже, похоже, почём зря настораживает рядовых жителей.

Видимо, всё идёт по плану, несмотря на испортившуюся погоду — ни холод, ни дождь не мешают и в этом году класть асфальт настоящим профессионалам. Остается загадкой, какие же этапы работ оставлены на последние месяцы года, ведь местами ещё только копают, а местами только намечается подготовка основания под асфальт.

Видимо, и погода заказана какая-то необычная для поздней эстонской осени в рамках проекта строительства.

Будущая Культурная столица ждёт и прорыва в культуре движения, несмотря иногда на отсутствие необходимых дорожных знаков, а иногда и на противоречие устанавливаемых действующим ПДД. Сейчас, вот, несколько пешеходных переходов и тротуаров перекрыли раскопками, а о знаках и для пешеходов тоже вообще не позаботились. Тут опять спасибо внимательным и активным жителям, их усилиями культура эта формируется, и знаки по правилам переставляются. Иногда вообще складывается ощущение, что в фирме, которая дорожки пресловутые строит, не хватает не только специалиста по организации движения, но и работников вообще — проедешь круг по городу, и в сумме строителей по всем объектам не больше десятка человек повстречаешь, не спешат, всё идёт по плану.

Обнадёживает это всестороннее спокойствие. Хотя, может и не на всех раскопках именно дорожки строят, мы же только догадываемся, ведь почти ни на одной такой стройке в городе нет инфощитов с информацией — кто и что копает. А зачем нам знать, какая ведь разница? Нас ведь как воспитывали — культурный человек не заметит промаха другого человека, вот на нашу ”культуру”, похоже, и рассчитывают наверху. Даёшь Культурную столицу с велодорожками!