22.11.2018, 22:00

Масштабная реконструкция городского парка Йыхви: первые шаги будут сделаны уже в 2019 году


Евгения Парв,
Евгения Парв, "Вестник Йыхви"
EST
Масштабная реконструкция городского парка Йыхви: первые шаги будут сделаны уже в 2019 году
Jevgenija Parv

Уже в следующем году Йыхвиский городской парк преобразится — здесь начнется первый этап его реконструкции, когда будут проведены необходимые для дальнейшего обновления парка коммуникации, установлены новые скамейки, обновлена сцена. Кроме того, в парке появится освещение и камеры видеонаблюдения.

На следующий год в бюджете волости уже запланированы средства в размере более 100 тысяч евро, к этому добавятся деньги от государства — 400 тысяч, договоренности об этом уже достигнуты.

”Несколько лет тому назад уже было сделано проектирование будущего парка, где решены возможности освещения, дорожек, обозначено место будущего кафе, детской площадки, молодежной зоны, кострища для празднования Яанового дня и, конечно же, концертной сцены с посадочными местами”, — рассказала вице-старейшина волости Виктория Цвентарная.

Кроме того, сделана экспертиза парковых деревьев и предложение по их прореживанию для того, чтобы зеленая зона парка выглядела аккуратно и современно. Однако волостная власть приняла решение провести ревизию части проекта, касающейся деревьев.

”Это сделано потому, что, во-первых, уже прошло достаточное количество времени с разработки прошлого проекта, и что-то могло измениться, во-вторых, нужно посмотреть, действительно ли нужно вырубать деревья в тех объемах, которые обозначены в проекте. Мы, конечно же, учитываем и тот факт, что городском парке много лет живут белки, здесь их естественная среда обитания, и мы ни в коем случае не хотим ее нарушить”, — пояснила Виктория Цвентарная.

Для реализации проекта парк условно разделили на три части. Первая часть попадает под реконструкцию вместе с променадом, вторая часть парка — основная, и третья — более дикая, лесная заросшая деревьями. Там, разумеется, вырубок будет больше.

”Часть подготовительных работ мы планируем провести уже грядущей зимой. В первую очередь основные работы — вырубки во второй и третьей части парка, освещение второй-третьей части парка, приведение в порядок дорожек, установка во второй части парка малых форм и видеоохрана на вторую и третью части парка. Кроме того, ремонт существующей сцены, мы все-таки склоняемся не к ее сносу и постройке новой, а к реновации существующей”, — рассказала вице-старейшина.

Несмотря на то, что на домашней страничке волости выложено видео-видение того, каким бы в итоге мог стать Йыхвиский городской парк, говорить о том, что так оно и будет, еще рано.

”На данном этапе мы ищем и оцениваем варианты, уже прошло несколько встреч с разными группами заинтересованных лиц, с молодежью, с некоммерческими организациями, с различными инициативными группами, которые занимались реконструкциями парков в других городах, например, в Нарве. Все идеи мы фиксируем, что-то по ходу дела меняем. Например, мы хотели заказывать проект на большую детскую площадку за торговым центром ”Йыхвикас” , в сквере, но передумали и решили, что так как у нас уже обозначены зоны парка, которые требуют дополнительного проектирования, в том числе зона детской площадки, пустим средства туда”, — говорит Виктория Цвентарная.

Детская площадка запланирована на месте, где раньше в парке находилось кафе. Руководство волости надеется, что и эту часть вопроса можно будет решать уже в следующем году.

”Конечно, мы не бежим ”сломя голову”, все будет зависеть от того, что мы сейчас сможем сделать на эти деньги, все это нужно будет еще посчитать и идти с этим проектом дальше. Мы считаем, что большое дело будет сделано, если даже имеющиеся дорожки будут заасфальтрованы, будет реновирована сцена, установлено освещение и скамейки”, — уверена вице-старейшина.

На уровне видения и идей — создание в зоне парка водоема. Будет ли он искусственным или же получится восстановить природный (когда-то в парке из-за шахтных вода по канавам циркулировала по парку и выходила под улицу Парги, сейчас она ушла) — это пока вопрос. Но он тоже активно обсуждается, несмотря на то, что этот этап — неблизкая перспектива.

Возможно, что в парке появится и фонтан, на входе в парк, на площадке после лестницы, ведущей от Концертного дома.

ТОП

Обсуждается и строительство общественных туалетов — они будут либо стационарными, либо (что удобнее и выгоднее) — биовариант.
Что касается парковых дорожек, то на входе в парк их выложат тротуарной плиткой, на остальных обновят асфальт. Для ”троп здоровья” в лесной части парка будет использоваться природный материал.

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