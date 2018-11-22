Масштабная реконструкция городского парка Йыхви: первые шаги будут сделаны уже в 2019 году

”Часть подготовительных работ мы планируем провести уже грядущей зимой. В первую очередь основные работы — вырубки во второй и третьей части парка, освещение второй-третьей части парка, приведение в порядок дорожек, установка во второй части парка малых форм и видеоохрана на вторую и третью части парка. Кроме того, ремонт существующей сцены, мы все-таки склоняемся не к ее сносу и постройке новой, а к реновации существующей”, — рассказала вице-старейшина.

Несмотря на то, что на домашней страничке волости выложено видео-видение того, каким бы в итоге мог стать Йыхвиский городской парк, говорить о том, что так оно и будет, еще рано.

”На данном этапе мы ищем и оцениваем варианты, уже прошло несколько встреч с разными группами заинтересованных лиц, с молодежью, с некоммерческими организациями, с различными инициативными группами, которые занимались реконструкциями парков в других городах, например, в Нарве. Все идеи мы фиксируем, что-то по ходу дела меняем. Например, мы хотели заказывать проект на большую детскую площадку за торговым центром ”Йыхвикас” , в сквере, но передумали и решили, что так как у нас уже обозначены зоны парка, которые требуют дополнительного проектирования, в том числе зона детской площадки, пустим средства туда”, — говорит Виктория Цвентарная.

Детская площадка запланирована на месте, где раньше в парке находилось кафе. Руководство волости надеется, что и эту часть вопроса можно будет решать уже в следующем году.

”Конечно, мы не бежим ”сломя голову”, все будет зависеть от того, что мы сейчас сможем сделать на эти деньги, все это нужно будет еще посчитать и идти с этим проектом дальше. Мы считаем, что большое дело будет сделано, если даже имеющиеся дорожки будут заасфальтрованы, будет реновирована сцена, установлено освещение и скамейки”, — уверена вице-старейшина.

На уровне видения и идей — создание в зоне парка водоема. Будет ли он искусственным или же получится восстановить природный (когда-то в парке из-за шахтных вода по канавам циркулировала по парку и выходила под улицу Парги, сейчас она ушла) — это пока вопрос. Но он тоже активно обсуждается, несмотря на то, что этот этап — неблизкая перспектива.

Возможно, что в парке появится и фонтан, на входе в парк, на площадке после лестницы, ведущей от Концертного дома.

Обсуждается и строительство общественных туалетов — они будут либо стационарными, либо (что удобнее и выгоднее) — биовариант.

Что касается парковых дорожек, то на входе в парк их выложат тротуарной плиткой, на остальных обновят асфальт. Для ”троп здоровья” в лесной части парка будет использоваться природный материал.