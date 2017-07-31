Мартин Репинский желает стать волостным старейшиной Йыхви

Депутат Рийгикогу от Центристской партии Мартин Репинский, который в конце прошлого года недолгое время был министром сельской жизни, хочет стать волостным старейшиной Йыхви.

На предстоящих местных выборах Репинский будет первым номером Центристской партии в Йыхви, сообщает rus.err со ссылкой на газету "Северное побережье".

Претендентом на должность председателя волостного собрания от центристов является Артур Сепперн.

Однако бывший старейшина Йыхви, центрист Эдуард Эаст намерен собирать голоса в избирательном союзе "Йыхви", а Эндель Паап и Каарел Пюрг, прошедшие в волостное собрания на предыдущих выборах по списку Центристской партии, собираются баллотироваться по списку избирательного союза "За Йыхви!", который возглавляет председатель волостного собрания, реформистка Нийна Негласон.

Репинский не теряет надежды, что Паап и Пюрг все же присоединятся к списку Центристской партии. Депутат Рийгикогу пообещал, что если Центристская партия наберет в Йыхви достаточно голосов для формирования нового волостного управления, он покинет парламент и вступит в должность волостного старейшины.