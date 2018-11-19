Макет Старой Нарвы хотят разместить в нарвском дворце Петра Первого, когда его восстановят

Возможно, временным пристанищем для макета станет технопарк на улице Тиймана, а постоянным — нарвский дворец, или как его чаще называют ”домик”, Петра Первого, который еще только предстоит восстановить.

Городской архитектор Нарвы Иван Сергеев говорит, что макету хотят отдать один из трех этажей домика, который планируется воссоздать в ближайшие годы, воспроизведя исторический внешний вид, но наполнив его новым содержанием.

Если Нарва осенью 2019-го получит титул ”Культурной столицы Европы 2024 года”, то восстановление произойдет при поддержке государства, пообещавшего будущему победителю на условиях равного самофинансирования 10 млн евро для реализации разных проектов.

Если же титул все-таки достанется Тарту, то Нарва, вероятно, возродит домик Петра самостоятельно. Предположительная стоимость строительства скромного по размерам здания (нетто-площадь каждого этажа — 300 квадратных метров) сравнительно скромная — около 2 млн евро.

”В конце концов, это вопрос приоритетов. Для Нарвы это вполне подъемная сумма”, — говорит Сергеев, считающий, что там в домике Петра можно было бы открыть музей истории Нарвы.