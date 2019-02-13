13.02.2019, 19:40

Майлис Репс: государственная гимназия Кохтла-Ярве должна быть школой для всех

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rus.delfi.ee
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Mailis Reps
Mailis RepsFoto: Ilmar Saabas

По словам министра образования и науки Майлис Репс, теперь окончательно понятно, что местная община Ида-Вирумаа в целом не готова к тому, чтобы уже через полгода, с 1 сентября государственная гимназия Кохтла-Ярве начала бы работу полностью на эстонском языке обучения.

”Это не означает отказа от долгосрочной цели прийти к полностью эстоноязычной гимназии, однако продавливать это любой ценой, опираясь исключительно на лозунги — безответственно. При открытии школы нужно учитывать готовность всех членов сообщества”, — сказала министр Репс.

"Я считаю, что в новой Кохтла-Ярвеской государственной гимназии будет 100% эстоноязычная учеба для тех, кто к этому готов. Однако помимо этого должна остаться возможность учиться и по системе 60%-40% для тех, кто не готов к учебе полностью на эстонском языке. Дискуссия вокруг государственной гимназии Кохтла-Ярве к сожалению развернулась только вокруг языка обучения, без внимания остался вопрос качества образования в целом, что, при создании государственной гимназии, которая будет работать на основе общегосударственного соглашения о качестве, должно быть в приоритете”, — добавила министр.

Министр подчеркнула, что в создаваемой государственной гимназии можно будет получить качественное гимназическое образование на эстонском языке, и школа станет носителем эстонской культуры во всем регионе. В новой государственной гимназии будет современная учебная среда, разнообразные возможности обучения и взаимодействие, которое поможет достичь целей, стоящих перед образованием: "Помимо этого, то, что дети с разным родным языком будут учиться под одной крышей, обязательно пойдет на пользу интеграции".

"Для достижения долгосрочной цели — полностью эстоноязычной государственной гимназии, нам следует предпринять решительные шаги, и уже на уровне дошкольного образования. Например, мы запустили программу ”эстоноязычный учитель в каждую группу детского сада с русским языком обучения”, чтобы и дети, для которых эстонский язык не является родным, к окончанию детского сада могли общаться на эстонском языке и пойти учиться в эстоноязычную школу", — считает Репс.

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