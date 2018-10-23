Люди увольняются из нарвских департаментов из-за низких зарплат

При этом она признает, что прибавка менее двухсот евро в месяц все же ненадолго сняла бы проблему, ведь тысяча двести с хвостом евро ”грязными” — тоже не большие по нынешним временам деньги для квалифицированного специалиста. ”Я просто более тщательно бы искала свою следующую работу, а не пошла на первую попавшуюся”, — отметила уволившаяся экс-чиновница.

В горуправе соседнего Нарва-Йыэсуу нарвскому специалисту предложили на 350 евро в месяц больше. ”Я считаю это достаточно весомым различием”, — прокомментировала она.

Еще один уволившийся в этом году из Нарвской горуправы специалист — Дмитрий — тоже говорит, что уровень зарплаты не соответствовал его должности и выполнявшейся работе. Он вспоминает, что на вопросы о перспективах повышения оклада ему отвечали: в ближайшее время не предвидится. ”Это означает: сиди, жди — когда-нибудь что-нибудь…” — так воспринял эту неопределенность мужчина, сам подавший прощальное заявление в конце трудового испытательного срока.

— Но от моего ухода оттуда не спасло бы уже ничего, — продолжает он о том, что на его рабочем месте проблема была не только в финансах. — Сам подход к работе там довольно консервативный, не побуждающий работать эффективно. Система закостенела и негибкая, твоя инициатива там никому не нужна, — рассказал бывший чиновник.

— Человек ищет где лучше, — философски замечает Елена Скулачева, руководящая Нарвским департаментом городского хозяйства, где текучесть кадров тоже нездоровая. — Справляемся с трудом, учим новых людей, — говорит она.

По мнению Скулачевой, в сложившейся ситуации не спасет даже 10-процентное повышение окладов: ”Двадцать как минимум”.

Образованный старший специалист в горуправлении, по словам Скулачевой, сегодня получает в месяц в пределах 800-1000 евро брутто, а следующий по табелю главный специалист — до 1200 с небольшим евро. ”А нагрузка и ответственность очень большие, ведь расходуются городские деньги — и с нас за каждый цент спросят”, — отметила руководитель департамента горхозяйства.

В соседнем Нарва-Йыэсуу опытным специалистам предлагают порядка 1500 евро в месяц. ”А нагрузка там меньше, ведь города Нарва и Нарва-Йыэсуу, конечно, несравнимы”, — считает Скулачева.

Почему-то нет проблемы текучести кадров в Нарвском департаменте социальной помощи, о чем сообщила его руководитель Татьяна Пацановская ”Северному побережью”.

— У нас бывают сложности с поиском специалиста подходящей квалификации, когда кто-то уходит, например, в декретный отпуск, а чтобы уходили по причине низкой зарплаты — такого нет, — говорит она.

Городской секретарь и заведующий городской канцелярией Нарвы Антс Лийметс рассказал, что проблему низких зарплат и из-за этого увольняющихся специалистов он лично озвучивал на совещании в горуправе еще в мае. ”Реакции никакой пока нет”, — прокомментировал Лийметс во второй половине октября.

Он отметил, что нет единого подсчета, сколько в сумме уволилось сотрудников в разных нарвских департаментах и отделах, но зато видно и слышно, когда к работе приступает кто-то новый.

— Проблема такая действительно есть, — резюмирует Лийметс. — Люди уходят от нас туда, где оклады выше, — и мы, получается, неконкурентоспособны. Это приведет к тому, что упадет качество работы нашего самоуправления: новые люди приходят, но они не в курсе всех дел.

В Нарвском горсобрании, решающем все бюджетные дела, вопрос о повышении окладов городских чиновников и работников пока не поднимается. Председатель фактически правящей фракции ”Нарва — наш дом” (бывшая фракция Центристской партии) Алексей Воронов признает, однако, что решать это надо.

По его мнению, сейчас депутатам должно быть уже не до того, чтобы ориентироваться на популярность или непопулярность вопроса о повышении чиновничьих окладов.

— Скоро уже работать у нас будет некому, — утрирует Воронов. — Обратите внимание: у нас и мэр, и все, кто ниже, получают гораздо меньше, чем, например, в Йыхви или Кохтла-Ярве. Наши налогоплательщики, наверное, приветствуют это, но теперь нарушается баланс и начинает страдать дело. Эта тема назрела, я считаю. В кулуарах обсуждение есть, но это пока ни к чему не приводит.