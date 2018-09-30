Лучшие рестораны Эстонии устраивают благотворительный ужин в поддержку детей Восточной Эстонии

В этом регионе живет в бедности более 10 000 детей и подростков.

"Тысячи семей Эстонии живут за чертой бедности, в которых дети не получают полноценное питание. По данным Департамента статистики Эстонии, в Йыхви, Нарве, Йыгева и Раквере более 10 000 детей и подростков за чертой бедности и нуждаются в помощи,” — говорит исполнительный директор Продуктового банка Эстонии Пиет Боерефийн, добавляя, что по данным Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды, в год, магазинах Эстонии остается не распроданным около 12 000 тонн продуктов. Цель Продуктового банка — забрать оттуда, где есть излишек, и отдать тем, кто в этом нуждается, но несмотря на 13 Продуктовых банков, работающих в Эстонии, всем нуждающимся не помочь. "Сложнее всего обстоят дела в Ида-Вирумаа и деревнях, т.к в маленьких городах и поселениях акций по сбору еды меньше, также слабее сеть поддержки,” — отметил Боерефийн.