Lidl передумала строить магазин на месте исторического здания в Йыхви

Немецкая торговая сеть Lidl отказалась от плана построить свой магазин в центре Йыхви на месте бывшего дома культуры, сославшись на то, что поставленные самоуправлением условия неприемлемы для нее, пишет Põhjarannik.

Осенью этого года адвокатское бюро, нанятое MMS Property Solutions, представляющей в Эстонии немецкую торговую сеть Lid, обратилось к уездной управе с пожеланием инициировать детальную планировку, которая предусматривала бы снос бывшего дома культуры и суда в сталинском стиле и строительство на его месте типового здания торговой сети Lidl.

Волость сообщила застройщику, что речь идет о территории ценной застройки, где сохранение названного здания предусмотрено общей планировкой. Если же застройщик хочет там строить или проводить реконструкционные работы, следует провести архитектурный конкурс. Волостная управа дала понять, что связанные как с изменением планировки, так и с проведением архитектурного конкурса расходы должен в этом случае нести застройщик и для этого следует заключить с волостью договор о финансировании.

Подробнее читайте в Põhjarannik.