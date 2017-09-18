Лидеры профсоюзов идут на контакт с местным самоуправлением Кохтла-Ярве

”В ближайшее время мы обязательно встретимся с руководителями Кохтла-Ярве и обсудим стоящие перед городом проблемы”. Именно этими словами закончил свое выступление в конце августа на праздновании Дня шахтера в Кохтла-Ярве председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон. И вот в минувшую пятницу он и руководители отраслевых профсоюзов химиков и шахтеров приехали в Кохтла-Ярвеское городское управление.

Как рассказала порталу Delfi мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, об этой встрече было условлено заранее, потому что городские власти понимают необходимость более тесного сотрудничества с общественными организациями, в том числе, и с профсоюзами. Эстонские профсоюзы также осознают необходимость более тесного контакта с органами местного самоуправления.

”Руководство города и специалисты мэрии по финансовым вопросам высказали опасения в связи с тем, что минимальная заработная плата растет быстрее, чем производительность труда, что неизбежно ведет к повышению себестоимости продукции. Профсоюзные лидеры отметили, что в других регионах Эстонии этот вопрос не поднимается. А связано это с тем, что доходы одного жителя в нашем регионе ниже, чем в среднем по стране. В данный момент ведутся переговоры между профсоюзами и работодателями, и предполагается, что в будущем году минимальная зарплата составит 500 евро”, — сказала Людмила Янченко.

По словам мэра, местное самоуправление считает положительным тот факт, что профсоюзы подняли вопрос о так называемых ”льготных” пенсиях. Лидеры профсоюзов констатировали, что при составлении льготных списков 1 и 2 получился пробел, в результате которого из поля зрения законодателей выпали люди определенного возраста.

”Почему раньше в списки не попали люди, которые пошли на пенсию с 60 до 65 лет? Этот вопрос был задан присутствующему на встрече члену Рийгикогу Валерию Корбу, так как возникла необходимость внести изменение в действующее законодательство. Также профсоюзные лидеры считают необходимым постоянно помнить о ситуации, которая сложилась в нашем городе в связи с массовыми сокращениями на промышленных предприятиях, извлекать уроки из прошлого. Один из таких уроков — необходимость тесного взаимодействия профсоюзов и местных органов власти в подобных ситуациях”, — сказала Янченко.

Многие люди весьма скептически относятся к эстонским профсоюзам, считают, что от них нет никакого толка. А что думает о действенности эстонских профсоюзов Янченко?

”Конечно, в странах, где уже давно сформировались профсоюзы, они более сильные. У нас же профсоюзы находятся на стадии своего становления. Но они — именно то общественное движение, которое может выразить чаяния работников, их мнение. И, что самое главное, через свои центральные органы профсоюзы имеют возможность выходить на законодательный уровень”, — ответила она.