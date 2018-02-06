Лидеры профсоюза шахтеров и энергетиков приехали поддержать работников Раквереского мясокомбината

Сегодня, в первый день забастовки работников НКScan Estonia, поддержать их приехали члены правления Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков, а также некоторые доверенные лица трудовых коллективов.

Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков выразил солидарность с протестующими, приветствуя решительные действия коллег. Правление профсоюза и доверенные лица коллективов приняли участие в акции, направленной на защиту права на достойную оплату своего труда. Профсоюзные лидеры шахтеров и энергетиков пообещали работникам мясокомбината поддержку профсоюза, подчеркнув, что действия возмущенных сотрудников Раквереского мясокомбината справедливы и соответствуют действующему законодательству.

”6 февраля началась бессрочная забастовка на Раквереском мясокомбинате, о сложнейшей ситуации на котором писали СМИ в течение последних нескольких месяцев. Конфликт возник между работниками скотобойни и руководством НКScan Estonia по поводу повышения зарплаты, которого они не видели на протяжении нескольких лет. К сожалению, проведенные не единожды ранее переговоры между руководством и профсоюзом не дали результатов и стороны не смогли договориться мирным путем. Вмешательство государственного примирителя так же не привело к соглашению, и работники были вынуждены перейти к активным действиям, в чем мы их поддерживаем”, — комментирует председатель правления Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков (KESA) Марина Лукьянова.

Лидеры профсоюза KESA прибыли в Раквере, чтобы поддержать работников раквереского мясокомбината в первый день забастовки. KESA

На последних переговорах профсоюз работников мясокомбината выдвинул окончательное требование о повышении с 1 февраля зарплат на 16 процентов, до уровня 4,34 евро в час (брутто), а с июля еще на 16 процентов — до 5,03 евро в час, оставив при этом существующие доплаты. Руководство предприятия не согласилось удовлетворить требование работников и профсоюза.

”На сегодняшний день наш отраслевой профсоюз представляет интересы работников нескольких предприятий, и переговоры с тем или иным работодателем ведутся практически круглый год. Мы знаем, что значит для работника чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне, и считаем, что трудовой мир и ожидаемая работодателем производительность труда возможны лишь тогда, когда взамен работник получает достойную оплату и безопасные условия своего труда”, — подчеркивает работник KESA Яна Кондрашова.

”Подобные события показывают, что сегодня никто не застрахован от нелояльности работодателя и несправедливой оплаты нелегкого труда, и работники нуждаются как в информационной поддержке, так и в юридической защите. То, что происходит сегодня в Раквере, — не просто проблема на одном из предприятий Эстонии, это вызов для всего профсоюзного движения в Эстонии, — отмечает Лукьянова. — От имени шахтеров и энергетиков, членов Независимого Профсоюза, выражаем солидарность с работниками Раквереского мясокомбината, объявившими бессрочную забастовку. Своим участием в акции мы заявляем о поддержке требований коллег, связанных с повышением заработной платы, улучшением условий труда. Сегодняшняя забастовка стала закономерным итогом нежелания крупного работодателя идти навстречу трудовому коллективу, а решительные действия сотрудников мясокомбината дают нам достойный пример коллективных действий по отстаиванию своих трудовых прав”.