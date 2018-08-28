Лидер правящего большинства в Нарвском горсобрании Алексей Воронов рассказал Delfi, чего власти ждут от приезда президента

- Не думаю, что ей будут рассказывать о каких-то частных проблемах — необходимости отремонтировать какую-то улицу или построить детскую площадку. А ключевым глобальным вопросом остается борьба Нарвы за титул культурной столицы Европы. И тут очень много связанных с этим вопросов, в частности — финансирование со стороны государства, если Нарва все-таки получит этот титул. Эстония уже повернулась лицом к Нарве — и президент приезжает, и госчиновники большим составом поработали в Ида-Вирумаа, в Нарве в частности, и ”Кремлевские соловьи”, которые собрали 24 тысячи зрителей со всей Эстонии, многие из которых вообще ни разу не бывал до того в Нарве, и строительство театрального центра Vaba Lava. Больше всего мы рассчитываем на помощь президента именно в имиджевом плане, в развитии положительного образа Нарвы, говорит Алексей Воронов.

- Может быть, все-таки была бы польза и от того, чтобы показать президенту какую-то частную проблему, в решении которой Нарва надеется на помощь государства?

- Это уже вопрос к мэру, скорее. Я все-таки считаю, что у президента представительские функции, и с ней надо говорить о том, что находится в пределах ее полномочий. Вряд ули она будет заниматься, например, туалетом на променаде, который постоянно ломают, или дорогами. Когда общаемся с министрами, премьер-министром, говорим как раз о частных вопросах., проблемах.

- Недавно финансист Индрек Нейвельт в комментарии Vikerraadio высказал беспокойство по поводу имиджа эстонского государства в сфере инфотехнологий и предложил перевести эстонский ИТ-колледж в здания Кренгольма в Нарве. Может быть, это именно тот большой поект, реализации которого могла мы помочь президент?

- Это очень хорошая идея, как все, что связано с развитием Нарвы. Опять же есть план построить спортивный комплекс в районе Яккекюла. Об этом тоже будем говорить. Идея ИТ-колледжа еще сырая, ее надо проработать, но мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы президент стала ее сторонницей.

- Нет опасений, что президент может войти в конфликт с нарвскими властями за три недели, которые в общей сложности она проведет в городе, если ей что-то не понравится, и вообще, что визит президента принесет какие-то проблемы?

- Опасение таких нет. Керсти Кальюлайд — нормальный, позитивный человек, она не в первый раз в городе и взаимопонимания уже удавалось достичь. Если есть какие-то вопросы и проблемы, они решаются конструктивно.

- Есть ли риск, что история с предъявлением подозрений многим депутатам горсобрания со стороны КаПо может помешать взаимопониманию, что эта тема вообще будет звучать на встречах президента с нарвскими властями?

- Я не знаю, об этом нужно спросить ее саму.

- Как бы вы посоветовал президенту проводить свободное время в Нарве?

- Как я могу советовать президенту? Думаю, она сама разберется, и у нее много советников. Нарва — не такой большой город, чтобы упустить что-то важное.

- Нет желания у депутатов организовать, например, неформальный ужин и пообщаться с президентом неофициально, познакомиться поближе?

- Неофициальный разговор в любом случае состоится, я думаю. Для начала мы должны встретиться, узнауть, какие у нее планы, намерения. Если госпожа Кальюлайд будет не против, я думаю, мы обязательно предложим ей прийти на такую неформальную встречу.