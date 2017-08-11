Летний прием в Ида-Вирумааский центр профессионального образования продолжается

К концу второй недели августа уже подано свыше тысячи заявлений на поступление в Ида-Вирумааский центр профессионального образования, значится в пресс-релизе.

Самые популярные специальности в период летнего приема 2017 года: парикмахер, малый предприниматель, повар, технология хлебобулочных и кондитерских изделий, младший разработчик программного обеспечения, работник склада, помощник повара, бухгалтер, автотехник, сварщик, мультимедиа и специалист поддержки ИТ. По некоторым специальностям было подано больше заявлений, чем выделенных мест.

По словам директора профцентра Ханнеса Метса объединение трех школ в уезде Ида-Вирумаа в сентябре 2016 года расширило возможности получения образования в Йыхви, Силламяэ и Нарве.

”Наши преподаватели используют самые современные учебные методы преподавания, во всех трем городах созданы очень хорошие условия для получения профессии, наши выпускники удачно сдают квалификационные экзамены”, — сказал Ханнес Метс.

”Возможности прохождения практики за границей, успешное участие в республиканских соревнованиях и конкурсах, опыт создания и управления ученических фирм содействуют успешной карьере наших выпускников”, — добавил Метс.

Уже в эту субботу, 12 августа, на традиционной летней ярмарке в Нарве желающие смогут получить дополнительную информацию о возможностях обучения в Ида-Вирумааском центре профессионального образования. Летний прием в Йыхви, Силламяэ и Нарве продлен до конца августа.

По всем специальностям, которые предлагает Ида-Вирумааский центр профессионального образования, можно также учиться на базе рабочего места. С работодателями мы успешно сотрудничаем с 2008 года и у нас достаточно позитивный опыт применения программы PRÕM (практика, обучение на рабочем месте и имидж профобразования), финансируемой Европейским Союзом.

Дополнительную информацию по возможностям обучения и о приеме можно найти здесь www.ivkhk.ee, www.svtc.ee, www.nvtc.ee.