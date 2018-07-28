28.07.2018, 11:40

Лесной пожар в Нарва-Йыэсуу взят под контроль


rus.delfi.ee
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Aegviidu metsapõleng + vabatahtlikud
фото иллюстративноеFoto: Tanel Meos

В городе Нарва-Йыэсуу Ида-Вируского уезда возник лесной пожар на площади 5-6 гектаров, который к настоящему моменту удалось взять под контроль благодаря оперативным действиям спасателей и привлечению вертолета Департамента полиции и погранохраны.


Сообщение о пожаре поступило в пятницу в 13:25, сообщила в субботу пресс-служба Идаского спасательного центра.

К тушению привлекли спасателей из Ийзаку, Йыхви, Кохтла-Ярве, Кивиыли, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу и Нарвы, передает rus.err.ee.

Работать спасателям пришлось в условиях повышенной сложности из-зща труднодоступного рельефа местности, заросшей подлеском, в котором огонь быстро распространялся. Привлечение к тушению вертолета позволило существенно ограничить распространение пламени.

К настоящему времени пожар взят под контроль, угрозы людям нет, работы по тушению продолжатся в субботу.

Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем или брошенный окурок. Зона пожара примыкает к активно используемой людьми лесной тропе, ведущей к морю.

С 28 июля на всей территории Эстонской Республики из-за жаркой погоды введен режим повышенной пожароопасности, при котором в лесу и на природе полностью запрещено курить, разводить огонь, использовать гриль и любой вид открытого пламени.

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