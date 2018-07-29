Лесной пожар в Нарва-Йыэсуу потушен

Пожар в Нарва-Йыэсуу полностью локализован. Угрозы распространения огня нет, передает rus.err.ee.

Несмотря на просьбу спасателей и полиции 28 июля воздержаться от поездки по дороге Нарва — Нарва-Йыэсуу, так как через дорогу проложены шланги, по которым идет вода из Наровы на тушение лесного пожара, водители все-равно переезжали шланги и рвали их.

В итоге 28 июля тушение пожара было приостановлено на три часа, поскольку спасатели восстанавливали соединение шлангов, чтобы продолжить тушение пожара. А площадь пожара выросла до 10 гектаров, потом спасатели уменьшили его площадь до 5 гектаров.